نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أكبر تنزيلات اﻷسعار على اﻷجهزة اﻹلكترونية داخل فروع مكتبة جرير داخل المملكة العربية السعودية و خارجها فإغتنم الفرصة و ﻻ تفوتها في المقال التالي
أهم عروض وتخفيضات من مكتبات جرير السعودية ،على الأجهزة الإلكترونية 21 يونيو 2022، تقدم مكتبات جرير السعودية أكبر العروض والتخفيضات هذه الأيام بمناسبة شهر الصيف، وهذه العروض يوجد بها كم هائل من التخفيضات على الأجهزة والأدوات الإلكترونية، وهذه الأدوات أصبحت من أهم إحتياجات الإنسان في الوقت الحالي، وخلال هذا المقال سأذكر لكم بعض العروض والتخفيضات التي سوف تقدمها مجموعة مكتبات جرير السعودية لشهر الصيف وسوف أتحدث عن الموضوع بشيء من التفصيل.
مكتبة جرير وفروعها داخل المملكة العربية السعودية
بعض الأشخاص يسمعون عن مكتبة جرير ولكن لا يعلمون ما هي وما تقدمه، يكون كل ظنهم أنها عبارة عن مكتبة لبيع الأدوات المدرسية فقط ولكن الأمر ليس كذلك، مكتبات جرير السعودية عبارة عن مجموعة من المكتبات الكبيرة الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي يوجد بها كافة المستلزمات المدرسية بالإضافة إلى عدد كبير من الأدوات الإلكترونية وملحقاتها، وهذه الأدوات داخل مكتبات جرير بأسعار متميزة للغاية.لمكتبة جرير العديد من الفروع في شبه الجزيرة العربية و خارجها فهي كيان ناجح بل و يقفز نجاح قفزات نجاحية كبيرة متخطي قارة آسيا إلى خارجها هذا كله إضافة فوق فروعه المنتشرة على أراضي المملكة العربية السعودية
أهم عروض وتخفيضات من مكتبات جرير السعودية على الأجهزة والأدوات الإلكترونية يونيو 2022
تقدم مكتبات جرير السعودية هذا الأسبوع مجموعة من العروض والتخفيضات المتميزة، وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:
• هواوي ميت بوك اكس برو كمبيوتر محمول 13 بسعر 5499 ريال سعودي.
• ديل الين وير ax15 كمبيوتر محمول للألعاب بسعر 10499 ريال سعودي.
• هواوي ميت بوك اكس برو كمبيوتر محمول بسعر 5499 ريال سعودي.
• اتش بي نوت بوك بسعر 1549 ريال سعودي.
• كمبيوتر محمول اتش بي نوت بوك بسعر 1549 ريال سعودي.
• إتش بي نوت بوك 15 بوصه بسعر 1299 ريال سعودي.
• اتش بي اكس 3 24 23 بوصه بسعر 749 ريال سعودي.
• هواوي ميت بوك اكس برو محمول بسعر 5499 ريال سعودي.
• ديل الين وير ax15 بسعر 10499 ريال سعودي.
• هواوي ميت بوك اكس برو 13 بوصة الجيل الحادي عشر بسعر 5499 ريال السعودي.
• ابل ماك بوك برو 13 بسعر 3999 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أكبر تنزيلات اﻷسعار على اﻷجهزة اﻹلكترونية داخل فروع مكتبة جرير داخل المملكة العربية السعودية و خارجها فإغتنم الفرصة و ﻻ تفوتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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