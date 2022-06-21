انت الان تتابع خبر تعرف على الطريقة الأمثل لتنظيف الذهب! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيبدو الذهب رائعا لسنوات إذا تم الاعتناء به بشكل صحيح، ولكن فقط إذا استخدمت المكونات الصحيحة لعلاج الخدوش والبهتان.

قد يكون استخدام المنتجات الخاطئة لتلميع أغراضك الذهبية ضارا بهذه المادة الثمينة.

الحفاظ على البساطة هو حقا مفتاح جعل العناصر الذهبية تبدو جديدة تماما. فالمواد الكيميائية القاسية والمكونات الكاشطة يمكن أن تلحق الضرر بالسطح الرقيق، لذلك من الأفضل تجنب استخدام صودا الخبز والإسفنج الخشن، بحسب "express".

بدلا من ذلك، التزمي بالسوائل اللطيفة لإزالة البهتان وتلميع الخدوش.

ماء وصابون

في حين أن هذه قد تبدو الطريقة الواضحة لتنظيف الأوساخ من أي سطح منزلي، إلا أنها مجدية فعلا لتنظيف الذهب.

- بالنسبة للقطع الذهبية التي يتم التعامل معها مثل المجوهرات أو الحلي الصغيرة، من الأفضل نقعها في الماء والصابون.

- لصنع المحلول، ما عليك سوى ملء وعاء بالماء الدافئ (احرصي على ألا يكون ساخنا جدا) وإضافة بضع قطرات من صابون الأطباق المعتدل.

- ضعي القطعة الذهبية في المحلول واتركيها لمدة خمس إلى 10 دقائق.

- استبدلي الماء الدافئ والراكد بوعاء من الماء الفوار عندما تذهبين لشطف القطع الذهبية.