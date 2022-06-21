انت الان تتابع خبر اتفرج : سبب وفاة سعيد الحمد الصحفي البحريني وآخر منشور له عبر تويتر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام بحرينية، اليوم الثلاثاء 21 يونيو / حزيران 2022، عن وفاة سعيد الحمد الكاتب الصحفي البحريني الشهير، حيث نعاه المئات من المتابعين والمسؤولين على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر عائلية أن سبب وفاة الصحفي سعيد الحمد جاء إثر نوبة قلبية مفاجئة تعرض لها الكاتب، مشيرة إلى أنه سيتم تشييعه ودفنه خلال الساعات القليلة المقبلة في البحرين.وضجّت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الساعات الأخيرة في خبر وفاة سعيد الحمد، إذ كان يحظى الكاتب البحريني بشعبية واسعة ويظهر بشكل دائم على وسائل الإعلام العربية على اختلافها كافة.

وقال رئيس موقع بغداد بوست سفيان السامرائي: "الى رحمة الله يا سعيد الحمد، كنت دائما تقف مع العراق العربي الحر وقضايا الأمة وتتصدى للكيان الصفوي الإرهابي بكل قوة و جرأة، غفر الله لك ورحمك".وقال المغرد السعودي سعيد بن محمد القاضي: "رحم الله الإعلامي الكبير الأستاذ #سعيد_الحمد وأسكنه الفردوس الأعلى في الجنة … لطالما سخر قلمه وبرامجه للدفاع عن السنة ، وعن وطنه البحرين وعن وطنه الثاني المملكة العربية السعودية".وكتب مغرد سعودي آخر: "لا الله الا الله رحمة الله على الاستاذ سعيد الحمد قامة اعلاميه مشرفه لي البحرين ولنا كسعوديون رحمة الله تغشاه يارب اغفرله وارحمه واجعل قبره روض من رياض الجنه لاحول ولاقوة الا بالله".سعيد الحمد هو إعلامي ومحلل سياسي بحريني، كان قد غرد على حسابه الرسمي بموقع تويتر لآخر مرة حينما نشر مقطع فيديو للحظة سقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الدرجة الهوائية أمام حشود الصحفيين في أمريكا.كما تطرق سعيد الحمد في منشوره قبل الأخير يوم 18 يونيو الجاري، إلى "تسريب فقرات من مذكرات اشلي ابنة بايدن تثير ضجة اعلامية واسعة وتحدث المتابعون للفقرات عن فضائح تمس افرادا في العائلة بمافيهم الرئيس وابنه هانتر".