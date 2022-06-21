انت الان تتابع خبر تسريبات شاومينج : حقيقة تسريب امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2022 في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر خبر تسريب امتحان الاحصاء للثانوية العامة في مصر 2022 اليوم مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع تقديم الطلبة في شتى أنحاء الجمهورية لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2022.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في مصر في شهر يونيو 2022، حيث بدأ الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي قبل ساعات في تشر عدد من الصور والنماذج التي تشير إلى تسريب امتحان الإحصاء.

تسريب امتحان الإحصاء الثانوية العامة 2022

من جهتها، قالت وزارة التربية والتعليم أهم الأخبار المنتشرة الخاصة بالتسريبات وتؤكد أن كل ما يتم تداوله من أخبار ليس له أي أساس من الصحة، موضحة أن الأوراق والنماذج التي يتم تداولها هي لامتحانات الأعوام الماضية.

وناشدت الوزارة في تصريح صحفي نشرته وسائل إعلام مصرية، جميع الطلاب عدم الاستماع إلى مثل هذه الأخبار الزائفة، داعية إياهم إلى التركيز في الدراسة والامتحانات من أجل النجاح فيها.

تسريب اختبار الإحصاء الثانوية العامة 2022

تسريب امتحان الإحصاء الثانوية العامة 2022، إذ قال الدكتورطارق شوقي وزير التربية والتعليم إن "الطلاب يمكنهم الاستعانة بات النهائية التي أعدها كبار الأساتذة والمعلمين والموجودة مجاماً على منصة ثانوية التي تعد من أهم المنصات التعليمية للمرحلة الثانوية".

وحذر الوزير شوقي في سياق حديثه، من التعامل مع صفحات شاومينج، مؤكداً إلى أن الوزارة سوف تتبع مثل هذه الصفحات وتحاسب المسؤولين عنها.

تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2022

وكانت صفحات شاومينج قد زعمت أمس تسريب أجزاء من امتحان التربية الدينية بالثانوية العامة حيث تم تداول مجموعة من الصور على أنها من امتحان اليوم، الذي بدأ منذ قليل.

فيما تحقق غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم في الأسئلة المتداولة للتأكد من حقيقتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التسريبات.

وتابعنا الساعات الماضية مجموعات تسريبات شاومينج في مصر، حيث يطلب أعضاء مبالغ مالية من الطلبة مقابل تقديم وعود لهم بتسريب كل امتحانات الثانوية العامة، وسط تحذيرات من الجهات الرسمية من التعامل معهم.