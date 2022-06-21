انت الان تتابع خبر وزارة التضامن تعلن فرص عمل للمهندسين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

1 - مهندس معاينات و رفع مقاسات وجودة

اسم الشركة سي ال فرنيتشر

مقر العمل مصر الجديدة – القاهرة

العمالة المطلوبة1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنتان-‎5 سنوات خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد جدا

السن المطلوب 25 – 35 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الفنون التطبيقية / المعهد العالي للفنون التطبيقية – التصميم الداخلي و الأثاث )

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

مهندس معاينات وتسليمات وجودة لشركة اثاث متخصصة في المطابخ والدريسنح يفضل خريجي فنون تطبيقية قسم اثاث وديكور داخلي وله خبرة في مصانع الاثاث

2- مهندس انتاج اثاث منزلى

اسم الشركة ميتل اند ستيل انوفيشن

مقر العمل قليوب – القليوبية

العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة 3-‎8 سنوات خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد جدا

السن المطلوب 25 – 38 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة )

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

المهام

المشاركة في تطوير عمليات التصنيع من خلال دراسة متطلبات الإنتاج.

البحث والتحليل واختبار طرق ومعدات التصنيع والتعاون مع ادارة المبيعات.

العمل على تحسين كفاءة التصنيع من خلال التخطيط الدقيق لمتطلبات العمل.

المراجعة لضمان جودة المنتج وملائمة التصميم واختبار المنتج النهائي.

تقديم تقارير عن عمليات التصنيع مثل تكاليف الإنتاج والعمالة والمواد الخام.

المراجعة الدورية جداول الإنتاج وتقديم الاحتياجات المستقبلية.

توفير المعلومات الهندسية من خلال دراسة متطلبات العملاء.

التأكد من تطبيق اللوائح والقواعد القانونية لإجراءات التصنيع.

الشروط :

– من خريجي فنون تطبيقية او عمارة

يشترط خبرة في مجال التخيط والعملية الانتاجية للاثاث و تصنيع الموبيليا و الاخشاب

-خبرة ويجيد البرامج الهندسية ( كاد _ ريفيت _ 3D MAX )

مدير انتاج خبرة في صناعة الاثاث لاتقل عن 4 سنوات

يجيد قراءة الرسومات الهندسية

يجيد استخدام برامج الاوفيس

شخصية قوية وحاسمة.

القدرة على قيادة فريق العمل

قادر على العمل تحت ضغط.