انت الان تتابع خبر طريقة عمل اللازانيا .. احلي من المطعم بس اتوصي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع زيادة البحث مؤخرا علي طريقة عمل اللازانيا زي المطاعم ، وحصرا مننا علي تقديم كل ما تبحثون عنه، نقدم لكم طريقة الاكلة الذيذة.

مقادير عمل اللازانيا

علبة مكرونة لازانيا

نصف كيلو لحمه مفرومه

٢ بصلة مفرومة

-ملعقة صغيرة توم مفروم

٣ ملعقة كبيرة صلصة طماطم أو ٢ كوب عصير طماطم

ملعقة صغيرة من زعتر و ريحان و بابريكا

ملح وفلفل

زيت -زبده

جبنه موتزريلا

#البشاميل

لتر لبن ساخن

٣ ملعقة كبيرة كوب دقيق

٣ م ك زبده او سمن سايحه

٢ مثلث جبنة او ربع كوب كريمة طهي او بدون حسب الرغبة

ملح -فلفل -جوزالطيب

كوب شوربة ساخنة احتياطي

الطريقة

١-عمل عصاج اللحم المظبوطة بطعم رائع

_في وعاء عميق علي نار متوسطة يوضع زيت الذرة ثم يوضع البصل و يقلب دقيقتين ثم يضاف اللحم المفروم و يقلب حتي يتغير لون اللحم الي و يقترب من السوي

_ يضاف البهارات الزعتر و الريحان و الصلصة او عصير الطماطم و الملح و الفلفل الاسود و تقلب جيدا حتي يتشرب اللحم الطماطم ثم يضاف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم و يقلب حتي دقيقة واحدة و تترك العصاج ليهداء

٢-لعمل البشاميل

ضعى حله على النار وضعى بها السمنه او الزبدة وعندما يسخن اضيفى الدقيق ويقلب جيدا وعندما يذوب الدقيق اضيفى الحليب الساخن بالتدريج

الحليب الساخن يمنع تكتل البشاميل و هيكون مظبوط كل مرة

مع التقليب اضيفى ملح وفلفل أسود ورشة جوزة الطيب و مثلثات الجبنة قلبى حتى تذوب بشكل جيد ويصبح سمك البشاميل مناسب ثم أخيرا يمكن اضافة شوربة او ماء ساخن وقلبى ليصبح السمك خفيف قليلا

٣- طريقة سلق اللازانيا

إذا كانت شرائح اللازانيا رفيعه لا تحتاج للسلق واستخدميها مباشرة

اذا كانت سميكة او علي حسب التعليمات علي العبوة نسلقها

وعاء به مياه على النار وعندما تغلى ضعى ملعقتان كبار زيت و ملعقه صغيره ملح

قومي بدهن شرائح اللازانيا بالزيت لمنع التصاقها ببعضها عند السلق

وضعى اللازانيا واسلقيها كما تسلقين المكرونه و لكن دون الإفراط في سلقها

أحضرى قالب فرن وادهنيه زيت ثم ضعى به طبقه من البشاميل ثم افردى طبقه من اللازانيا ثم طبقة لحم عصاج

ثم طبقة لازانيا ثم طبقة بشاميل ثم طبقة لحم مفروم واستمرى بنفس الخطوات واخر طبقه تكون بشاميل

ثم رشى الجبن الموزاريلا ثم أدخليها فرن ساخن على الرف الأوسط على درجة حراره 180

و بالهنا والشفا