مكون جبار لغسل السجاد للعيد بسرعة الصاروخ على الناشف بدون مياه ولا فرشاة ولا مجهود هتزيلى اصعب البقع فى دقيقتين وتحدى

مكون جبار لغسل السجاد للعيد بسرعة الصاروخ ، يواجه الكثير من السيدات صعوبة كبيرة في تنظيف السجاد باتباع الطرق التقليدية بالمنزل، أو تكون بحاجة لمبالغ مالية كبيرة عند القيام بتنظيف السجادة بالمغاسل، ولكنه يكون السجاد عرضة للاتساخ لأنواعه المتنوعة من البقع سواء كانت من سكب الأطعمة والعصائر عليه أو الأحذية، ومن المؤكد أن هذه يسبب الإزعاج للمقيمين في المكان ويجعلهم يبحثون بشكل دائم عن أفضل الطرق المتبعة من أجل التنظيف على الناشف حتى لا يتأذى السجاد ويظهر بشكل غير لائق، ولكننا اليوم سوف نساعدك في الحصول على سجاد نظيف للغاية على الناشف.

مكون جبار لغسل السجاد للعيد بسرعة الصاروخ

بإمكانك الآن التخلص من البقع التي تتراكم على السجاد من خلال استخدام الماء وسائل تنظيف الأطباق من خلال الآتي:ـ

يتم استخدام زجاجة رشاشة فارغة ومليء واحدة بالماء الدافئ ويضاف لها ربع ملعقة من سائل تنظيف الأطباق.

وزجاجة أخرى يتم ملئها بالماء البارد فقط، ونقوم برش المحلول على قطعة من القماش الماص للسوائل وتوضع القماشة على مكان البقع بالسجاد.

وهذا لأن رش المحلول بشكل مباشر على السجاد يساعد في تبللها بدرجة كبيرة.

وتمتص القماشة البقعة ويتم رش قطعة أخرى بالماء البارد ويتم استخدامها بهدف التخلص من بواقي التنظيف ومن ثم يتم تجفيف السجاد بقطعة قماش أخرى ولكن تكون جافة ليتم تجفيف مكان الماء.

الماء والخل الأبيض

تتمكني من صناعة محلول بمكونات طبيعية سائلة يتم استخدامها لتنظيف السجاد بعمق ويتمكن من إزالة البقع دون مياه من خلال الآتي:ـ