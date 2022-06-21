انت الان تتابع خبر الفيزا ضاعت منك ومش عارف تتصرف .. الإجابة هنـــا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتعرض الكثير من الأشخاص، لفقدان الفيزا مما يتخوفوا من سرقة أموالهم، ويبحثون عن طرق استخراج بدل فاقد، وسنتعرف عليها في هذا التقرير وتكون على النحو التالي:

خطوات استخراج بدل فاقد الفيزا:

يجب الاتصال بالخط الساخن للبنك التابع له.

ومن ثم الإبلاغ عن فقدان البطاقة الخاصة بالشخص، وتقديم طلب لوقفها فورا.

يمكن طلب إصدار بدل فاقد من خلال موظف خدمة العملاء للبنك التابع له، عبر تقديم طلب بإصدار بدل فاقد من خلال أقرب فرع للبنك.

كما يكن تجديد الفيزا، عند النظر لموعد انتهاء البطاقة من خلال الكارت، وستجد على وجه كل بطاقة تاريخ الانتهاء الخاص بها.

فيما يتم إيقاف البطاقة الائتمانية الخاصة بك، وذلك عند عدم سدادك للحد الأدنى للسداد لمدة شهرين متتاليين، وسيتم إعادة الخدمة للبطاقة خلال 24 ساعة عمل في حالة سداد العميل، لإجمالي مبالغ الحد الأدنى للسداد.

وأيضا إيقاف البطاقة عند استخدامها في عمليات محظورة قانونيا، أو في حال شراء بضائع أو خدمات مجرمة، أو في حالة استعمال جميع الرصيد الموجود بها في عمليات المشتريات.