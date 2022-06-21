لاول مرة طريقة عمل مسكات لازالة الشعر من الاماكن الحساسة نهائيا في المنزل وبدون الم

تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن طرق طبيعية لإزالة الشعر من الجسم وخاصة في الأماكن الحساسة دون الحاجة إلى إستخدام طرق الإزالة العادية للشعر أو الطرق الكميائية.

وايضا التي قد تكون مؤلمة وقد تسبب حساسية وإحمرار للبشرة فلذلك سوف نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية لإزالة الشعر وخاصة من المناطق الحساسة.

افضل الطرق الطبيعية لإزالة الشعر نهائيا

هناك الكثير من الطرق التي تعتمد على استخدام مواد كيماوية لنزع الشعر ولكن لها تأثير جانبي على كل انواع البشرة لهذا قمنا باطلاعكم على أفضل أنواع الماسكات التي تساعد على إزالة الشعرنهائيا.

مكونات وصفة إزالة الشعر بإستخدام الكركم:

ملعقة كبيرة من صودا الخبز. ملعقة كبيرة من الكركم الناعم.

طريقة وصفة إزالة الشعر بإستخدام الكركم:

في وعاء صغير نقوم بمزج صودا الخبز مع الكركم ثم نضيف لهم القليل من الماء.

نقوم بتقليب الخليط جيدا حتى نحصل على عجينة طرية من الخليط.

نقوم بوضع الوصفة على المناطق المراد إزالة الشعر منها بإتجاه نمو الشعر.

تترك الوصفة على البشرة لمدة عشرون دقيقة أو حتى تجف تماما على البشرة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوصفة بالماء الدافئ ونقوم بترطيب المنطقة التي تم إزالة الشعر منها.

كما يمكن مضاعفة الكمية حسب الرغبة.

مكونات وصفة إزالة الشعر بإستخدام العدس:

حبة من البطاطس متوسطة الحجم.

كوب كبير من العدس الأصفر.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة وصفة إزالة الشعر بإستخدام العدس: