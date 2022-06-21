وداعا حر الصيف أصنع تكييف بنفسك في المنزل بكيس ملح وزجاجة مياه في اقل من دقيقة ووداعا لحر الصيف

بعض الأشخاص في بعض الحالات لا يكونوا قادرين إلى حد كبير على شراء المكيفات المنزلية التي تكون في غاية الضرورة في فصل الصيف، ولكن في هذه الحالات يمكن اللجوء إلى الحالات البديلة المختلفة والتي سوف توفر لك نفس التأثير، ومن هذه الحالات أن يتم صنع التكييف المنزلي في البيت، وتكون فكرة عمل المكيف هي نفس الفكرة التي تكون قائمة عليها الثلاجة..

أسهل طرق عمل تكييف بسيط في المنزل

تكييف الماء والملح

من أبسط الطرق التي تستخدم في صناعة المكيفات في المنزل، حيث أنه يعتمد هذا الأمر على وجود زجاجتين في المنزل من البلاستيك.

من أبسط الطرق التي تستخدم في صناعة المكيفات في المنزل، حيث أنه يعتمد هذا الأمر على وجود زجاجتين في المنزل من البلاستيك. نضيف ملعقة كبيرة من الملح.

وفيما بعد نضيف زجاجة تحتوي على كمية من الماء بها ملعقة ملح.

وفيما بعد نضيف زجاجة تحتوي على كمية من الماء بها ملعقة ملح. ونضع هذا الماء في الزجاجة.

نحتاج إلى تجهيز المروجة المنزلية ولا بد أن تكون بحجم صغير حتى تعطي الفعالية المطلوبة.

تضع الزجاجات بالمواجهة في المروجة.

ومن الممكن من فترة إلى أخرى أن تقوم بتغيير كمية الماء المتواجدة في الزجاجة إلى ماء مثلج حتى يعطيك الفعالية اللازمة لهذا الأمر.

المهندس الهندي وتصميم التكييف المنزلي

حيث أن فكرة المهندس الهندي تعتمد على استخدام مجموعة كبيرة من الأنابيب المصنوعة من الفخار والتي يتم فيما بعد رصها فوق بعضها البعض، وفيما بعد يتم تكوين مجموعة من الشبكات المتباينة، ونقوم بفتح طرفها لكي يتمكن الهواء من المرور من خلالها ونرتبها بشكل دائم مرتين في اليوم وبهذه الطريقة سوف يتم خفض درجة الحرارة بشكل كبير، ولا بد أن يتم رص كل الأنابيب المصنوعة من الفخار بشكل معاكس، واستطاع هذا التصميم أن يحقق العديد من النتائج المبهرة عند تجربته ربما لن يكون مثل المكيفات الحقيقية ولكنه يوفر مجموعة من المميزات.