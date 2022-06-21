شوف أقوى عروض الطازج من لولو هايبر ماركت للسلع الغذائية

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عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى عروض السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والأسماك في مهرجان الطازج والذي يستمر من اليوم وحتى ثلاث أيام فقط، في جميع فروع لولو ماركت المنتشرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والذي يمثل فرصة عظيمة للتسوق بأوفر الأسعار، هذا بالإضافة إلى عروض الالكترونيات الأسبوعية وغيرها من العروض المتوفرة في جميع فروع الشركة المنتشرة في معظم محافظات المملكة مع اختلاف المنتجات والتخفيضات. أقوى عروض لولو هايبر ماركت للسلع الغذائية: برتقال فالنسيا مصر بسعر 2,95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 4,65 ريال.

أفوكادو هاس المكسيك بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 54.95 ريال.

ليمون بدون بذر جنوب أفريقيا بسعر 7,45 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 11.95 ريال.

عرض عبوة طماطم حمراء كروية وزن 250 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 9.75 ريال.

كمثرى فيرمونت جميلة جنوب أفريقيا بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 9.95 ريال. روبيان مزارع طازج بسعر 21.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29.95 ريال.

سمك دوردومان بسعر 14.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 18.95 ريال.

سمك شعري متوسط الحجم بسعر 25.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 46.95 ريال.

سمك سلفر بارا بسعر 6.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 10.95 ريال.

سمك نقرور كبير بسعر 11.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 14.95 ريال.

سمك بلطي صغير غ7.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 9.95 ريال. عروض اللحوم الحمراء: قطع لحم الضأن الإثيوبية بسعر 41.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 46.90 ريال.

لحم عجل هندي بدون عظم بسعر 36.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 46.95 ريال.

عرض لحم بقري بين الجزء الدائري والسفلي إسترالي بسعر 54.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 75.90 ريال.

لحم بقري نيوزلاندي بسعر 42.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 52.95 ريال.

لحم بقري باكستاني بدون عظم بسعر 58.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 64.95 ريال.

فخذ بقري باكستاني بالعظم بسعر 35.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 39.90 ريال. لحم نعيمي أنثى الخروف كامل بسعر 34.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49.95 ريال.

لحم بقري مكعبات برازيلي بسعر 26.90 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال.

وعرض خاص على لحم خروف كامل أنثى نعيمي وزن يتراوح بين 18 و 20 كيلو جرام بسعر 659 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال.

لحم جمل بالعظم بسعر 21.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 33.90 ريال.

لحم فخذ بقري باكستاني بالعظم بسعر 28.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 36.90 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض الطازج من لولو هايبر ماركت للسلع الغذائية - ثقفني

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