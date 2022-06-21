شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة أسبوع

تقوم مكتبة جرير بتقديم الخصومات الكبيرة والعروض الرائعة والمذهلة التي يبحث عنها العديد من الأفراد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذه المكتبة تعتبر من ضمن المكاتب المتخصصة في بيع كل السلع والمنتجات التي يحتاج لها ويرغب بها كل مواطن متواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن مكتبة جرير له دورًا في توفير تلك الخصومات والعروض بالسعر القليل الذي يتناسب مع كافة المواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية.

عروض جرير اليوم

مكتبة جرير تعمل على تقديم العروض الكبيرة والخصومات المذهلة المتواجدة في المملكة العربية السعودية بالأسواق المالية والمركزية، كما أنها تعد من إحدى المكاتب التي قامت بتوفير وتقديم كافة المتطلبات والاحتياجات المتخصصة لدى كل فرد متواجد في المملكة العربية السعودية، وكذلك يتم تواجد في تلك المكتبة كل السلع والمنتجات التي يقوم الكثير من الأفراد بالبحث عنها مع طلاب المدارس جميعهم، وكذلك تواجد منتجات المكاتب التي يحتاج لها كل المواطنين مع تواجد كل الألعاب التي يريدها كل شخص بالمملكة العربية السعودية.

عروض جرير السعودية

شاشة التلفزيون من النوع ال جي حجم 55 بوصة الترا اتش دي باللون الأسود يكون سعرها 2799 بدلًا من 5099 ريال سعودي.

ورق التصوير الممتاز العادي من النوع روكو 500 ورقة باللون الأبيض يكون بسعر 17 ريال سعودي.

ورق التصوير من النوع روكو كولور الملون باللون الأزرق والبيج والأخضر والأصفر والوردي عدد 100 ورقة يكون بسعر 10 ريال سعودي.

حاملة الشهادة مع الطباعة من الماركة الغير محددة بالإطار المخملي باللون الأسود يكون سعرها 25 ريال سعودي.

الكمبيوتر المحمول من النوع اسوس زين بوك دو مع القلم من الأستايلس حجم 14 بوصة من الجيل الحادي عشر يكون بسعر 5999 بدلًا من 7699 ريال سعودي.

تخفيضات جرير