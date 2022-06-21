تحدي التقشير المنزلي لتفتيح وتقشير الوجه والجسم بالكامل وإزالة الجلد الميت من أول استخدام

حيث انه من المعروف أن الجلد الميت يعتبر من المشاكل الكبيرة والتي تنزعج منها النساء لأن هذا الجلد يكون السبب في إسمرار الوجه وغير ذلك يكون ملمس الجلد خشن.

لذلك تبحث معظم النساء عن الإستخدامات التي تساعد على التخلص منها بشكل جيد ويكون طبيعي بحيث لا يحدث أي ضرر للبشرة.

فقد يتراكم الجلد الميت بكثرة على البشرة الجافة وأيضا على البشرة الدهنية فيزداد وجوده عندما نترك البشرة لفترة طويلة بدون أن نقوم بتنظيفها.

وكذلك يتراكم بشكل ملحوظ في المناطق الحساسة أو في الركب والأكواع حيث أنهم من أكثر المناطق التي يكون بها خلايا الجلد الميت بكثرة لذلك يكون الجلد سميك.

ولكي نقضي تماما على هذه المشكلة لابد من إستعمال مقشر ويفضل أن يكون طبيعي حتى لا نضر البشرة، فالمقشر الطبيعي الذي يكون له دور كبير جدا في التخلص من مشكلة الجلد الميت هو مقشر القهوة.

حيث أنه يجعل البشرة خالية من العيوب وتكون ناعمة كالحرير فهذا المقشر يكون عبارة عن مزيج من القهوة والسكر ومكونات أخرى طبيعية.

فكل هذه المكونات متوافرة في المنزل فلا يكلفنا الكثير مثلما نقوم بشراء المقشر جاهز من المحلات، وغير ذلك لا تكون نتيجة المقشر الجاهز قوي مثل المقشر الطبيعي وهذا المقشر من الممكن أن نستخدمه للجسم أو للوجه.

يوجد مكون طبيعى سحرى يعطى نتائج مبهرة لتفتيح وتوحيد لون الجسم والبشرة فى آن واحد، فإنها طريقة طبيعية سهلة التحضير تعطينا نظافة وبياض ناصع للجسم والبشرة، فإنه مقشر أذهل الكثير بقوته العجيبة فى تقشير الجلد المسمر وازالة الخلايا الميتة بصورة طبيعية بدون اى آلام أو مجهود سوف تحصلين على بشرة نضرة وصحية فاتحة اللون خالية من التشققات الجلدية والخطوط الرفيعة فهو ماسك أشتهر بمعالجة كلف الحمل وازالة القشرة السمراء .

مكونات عمل مقشر طبيعي للجسم والوجه

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل مقشر طبيعي للجسم والوجه

يتم تجهيز إناء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان وثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ونضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند ونقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا لنحصل على خليط متماسك ومتجانس.

وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي البشرة أو الجسم ولكن لابد من غسل البشرة بالماء الفاتر ونضعها بدون تجفيف الوجه.

ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم نقوم بالتدليك على الوجه لإزالة الخلطة وبعد ذلك يتم غسلها بإستخدام الماء البارد.