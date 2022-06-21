انت الان تتابع خبر الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الـ 72 ساعة المقبلة .. حار نهارا وبارد ليلا. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان منذ قليل، وكشفت من خلاله عن توقعات حالة الطقس الـ 72 ساعة المقبلة، والتي تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو الحالي وحتى يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022.

حالة الطقس الـ 72 ساعة المقبلة:

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والصحراوية، والتي تكون خلال فترة الـ 72 ساعة المقبلة.

وأوضحت الهيئة بأن الطقس سيكون حار خلال فترة النهار، على محافظات شمال الصعيد، والقاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون طقس للحرارة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما يكون طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يشهد الطقس نشاط للرياح على فترات متقطعة والتي تكون على عدة مناطق، في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.