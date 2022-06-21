خلطة سحرية تنظيف السيراميك فقط ضعيه ربع ساعه بدون حك والنتيجة 100%

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تنظيف السيراميك يكون من أكبر المشاكل العويصة التي تواجه ربات البيوت بشكل يومي، خاصة مع الحاجة إلى التنظيف، لذلك نجد أن معظم. السيدات يبحثون عن أفضل الطرق من أجل التخلص من مشاكل السيراميك المتراكم عليها الجير، وأسرع طرق تعطي نتيجة دون الحاجة إلى الكثير من التكاليف، ولذلك خلال هذا المقال سوف نوضح لكم أبرز الطرق لتنظيف السيراميك..
أفضل طريقة لتنظيف السيراميك
من أفضل الطرق وأسهلها في تنظيف هي الطرق التالية:
- استخدام بيكربونات الصوديوم، وذلك لأنها لها دور كبير في التخلص من البقع الصعبة سواء في الأثاث المنزلي أو في السيراميك.
خطوات استخدام بيكربونات الصوديوم
حيث أن خطوات تحضير هذه الوصفة من أجل التخلص من البقع الموجودة في السيراميك:
- حيث أنه يتم تحضير ملعقتين من الكربونات.
- فيما بعد يتم تحضير حوالي ثلاث معالق من الخل..
- كما أنه فيما بعد يستخدم مسحوق من أجل تنظيف الأرضيات.
- كل هذه المكونات تكون على بعضها البعض مع إضافة كمية الماء التي نحتاج إليها.
- يتم وضع هذا الخليط على المناطق المراد تنظيفها.
- نترك هذا الخليط على الأرض د.
- فيما بعد نضيف كمية من المياه الساخنة.
طريقة أخرى لتنظيف السيراميك بطريقة سهلة
كما أنه بكل سهولة يمكنك أن تستخدم الخل مع الليمون في هذه الوصفة، حيث أن هذه الوصفة هي الفعال في التخلص من مشاكل القير على السيراميك، والخطوات هي:
- يتم تحضير كمية من ملح الليمون.
- فيما بعد استخدام نصف كوب من الخل.
- كمية من المعطر.
- نضع هذا الخليط على الأرض.
- يجب أن يتم تكرار المسح باستخدام الفوطة الخشنة وهذا من أجل التخلص من البقع التي من الصعب خروجها.
- كما أنه في النهاية قم بمسح الأرضية.
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