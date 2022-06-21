طريقة مبتكرة لصبغ حاجبي عينيك بالقرنفل وزيت الزيتون ” تاتو طبيعي ” من منزلك أفضل من الكوافير.. لن تستغني عنها أبدا !

وهذا الامر جعل الجميع من النساء بالبحث عن طرق مختلفة من أجل صبغ الحواجب وتكثيفها بشكل طبيعي تماما بدون أي اصطناع.

ولهذه الاسباب قررنا ان نعرض لكم وصفة طبيعية مجربة أثبتت فعاليتها المذهلة فى الحصول على حواجب كثيفة وملونة مع تكرار استعمالها بمواد طبيعية تماما تعمل على تعزيز نمو شعر الحاجب دون الإضرار به أو حدوث أي التهاب أو حكة بالجلد.

فإذا كنتي ترغبين بصبغ حاجبيك فى المنزل بطريقة احترافية مثل مراكز التجميل فتتبعي الوصفة التالية وتمتعي بحواجب سميكة وكثيفة فى غضون أسبوعين فقط.

طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون

يعرف القرنفل وزيت الزيتون بنتائجهما الفعالة فى تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته فى وقت قياسي بفضل الفيتامينات والمغذيات التي تكمن بداخلهما وتأتى بأثآر إيجابية على نمو الشعر بشعر طبيعي، فيمكنك عن طريق خلط مسحوق القرنفل مع زيت الزيتون أن تقومي بصبغ حاجبيك وظهور بشكل كثيف وطبيعة فى غضون أسبوعين عند الانتظام فى استخدامها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ضعي مقلاة على النار مضاف بها بعض عيدان القرنفل المجفف وانتظري حتى يتم تحميصهم قليلا وتغير لونهم.

ارفعي المقلاة من على النار واتركيها جانبا حتى تبرد قليلا.

ضعي عيدان القرنفل فى المطحنة الكهربائية ليتم سحق القرنفل ونحصل على مسحوق فقط.

قومى بتصفية مسحوق القرنفل للتأكد من خلوه من أي تكتلات وأنه أصبح ناعم تماما.

عند استخدام الوصفة اخلطي ملعقة من مسحوق القرنفل مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وامزجيهم مها جيدا حتى تحصلي على خليط متماسك.

ضعي طبقة من المزيج على حاجبيك ويمكنك فرده بواسطة فرشاة ظلال عيون قديمة حتى تتمكني من تغطية الحاجب بالكامل.

اتركي المزيج لمدة 20 دقيقة حتى يجف ثم امسحي حاجبيك بقطعة قطن مبللة.

كرري هذه الوصفة بشكل يومي وستلاحظي زيادة كثافة شعر الحاجب وتلونه فى خلال أسبوعين.

وهذه كانت أفضل الطرق الطبيعية لصبغ الحواجب في البيت مثل أشهر صالونات التجميل وأفضل.