بديل الكولاجين ... كريم لبان الـذكر المبهر لتبييض وشد البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة يغنيكي عن الماسكات الطبيعية !!

وفي السطور التالية سوف نقدم لك عرضًا مفصلًا عن أهم المكونات التي تدخل مع مكون لبان الذكر لاجل الحصول على البشرة ناعمة وأكثر صفاءًا وخالية من أكثر العيوب شيوعًا مثل البهتان، والتجاعيد، كما سوف نوضح أهم الخطوات المتبعة لاعداد هذه التركيبة.

كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد

كريم لبان الذكر يستخدم لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد، والتخلص من التصبغات، فحال رغبتك في أن تقومي بتوحيد لون بشرتك، فمن الممكن أن تستخدمي تركيبة التفتيح بلبان الذكر حيث أنها تركيبة تساعد في جعل البشرة أكثر بياضًا ومنحها المظهر الأكثر جاذبية، إذا ما تم الاعتماد على المكونات الآتية، والتي تعطي أفضل نتيجة لبشرة مثالية.

مكونات لعمل كريم لبان الذكر

بالإمكان استعمال المكونات الآتية:

ملعقة مكون لبان الذكر المطحون.

ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من مكون جل الصبار.

طريقة الإعداد لخليط لبان الذكر

من الممكن أن تقومي بعمل خليط مميز من مكون لبان الذكر بالاعتماد على تلك الخطوات الآتية لعمل أفضل نوع كريم طبيعي معزز للون البشرة الفاتح الموحد:

يتم عمل إذابة كاملة للفازلين مع مكون جل الصبار.

ملعقة النشا مع ملعقة لبان الذكر يتم تقليبهما بشكل جيد.

الخطوة التالية تكون بوضع النشا ولبان الذكر مع الفازلين ومكون جل الصبار، والتقليب الجيد بين المكونات.

بعد ذلك يمكنكِ إضافة الليمون وتحريك المكونات مرة أخرى.

الخليط أصبح جاهز تمامًا للاستخدام.

تطبيق التركيبة على البشرة يعمل على تفتيح لونها، وتوحيده.التطبيق لمدة تصل لنحو 5 دقائق.

بعد ذلك تغسل البشرة باستعمال الماء الفاتر مع أي نوع غسول طبيعي إن وُجد.

التطبيق يراعى تكراره من مرة إلى مرتين بالأسبوع.

تعتبر تلك الوصفة من بين معززات كولاجين البشرة.