أسرار الهنود .. ضعيها لشعرك الخشن والمتضرر ليلة العيد ولن تحتاجي للكيراتين... سيصبح ناعم حريري بدون تساقط !!

إلا أن هذا النوع تأثيره على الشعر يكون خارجي ولا يستمر لفترة طويلة ويسبب تلف في الشعر وضعف في البصيلات وتساقطها, ولذلك من يفضل استخدام الكرياتين الطبيعي للشعر.

حيث ليس له أي ضرر ويعالج الشعر ونتيجته فعالة للشعر, وخلال السطور التالية سوف نوضح الطريقة التي يمكن استخدامها لتنعيم الشعر المجعد بكرياتين طبيعي.

خطوات استخدام الموز لعلاج الشعر المجعد بالكرياتين الطبيعي في البيت

كرياتين الموز من أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها للتخلص من الشعر المجعد حيث أنه يحتوي على العديد من العناصر مثل البوتاسيوم الذي يغذي الشعر ويقلل من عملية التساقط بشكل كبير, كما أنه يغلف الشعر من الخارج بطبقة من الكرياتين التي تعمل على فك تجاعيد الشعر, ويرطب بصيلات الشعر بشكل عميق ويقلل من الهيشان, ويمكن تحضير الكرياتين الطبيعي بالموز بالخطوات التالية:-

نستخدم ثمرة من الموز ونهرسها جيدًا حتى تصبح ناعمة مثل الكريم ونضع عليها كوب من الزبادي ونقلبهم.

نضيف عليه صفار بيضة حيث أنه يحتوي على بروتينات وأحماض تعمل على تغذية الشعر.

نقلب كل المكونات معًا وبعد أن تمتزج نقوم باستخدامها على الشعر ويجب تمشيط الشعر قبل وبعد وضع الوصفة عليه.

تظل الوصفة على الشعر ساعتين مع تغطيه الشعر خلال هذه المدة وبعد ذلك نشطف الشعر من الوصفة.

كيفية استخدام السكر مع الخميرة لعمل كرياتين طبيعي للشعر الخشن

الخميرة من المكونات الشائع استخدامها للتخلص من مشاكل الشعر المتعددة وأهمها أنها تساعد في التخلص من تجاعيد الشعر, وتعمل على تنعيم الشعر بشكل فعال, ويمكن استخدام الخميرة بطريقة سهلة حيث نستخدم معلقتين من الخميرة ونفس الكمية سكر ونضيف عليهم ربع كوب لبن ونتركهم عشر دقائق وبعد ذلك نضع الخليط على الشعر الخشن ونمشط الشعر ونلفه, وبعد ذلك نغسل الشعر بشامبو بعد حوالي ساعتين من استخدام الوصفة, وترطيب الشعر جيدا بعد هذه الوصفة.