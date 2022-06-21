كنز ثمين في منزلك يعمل على تنعيم الشعر الخشن والجاف وجعله يبدو كالحرير في وقت قياسي... بـديـل طبيعي للكيراتين!!

ـ نحضر قشور الرمان الجافة المطحونة من عند العطار.

أ كما يمكنك صنعها بالمنزل ولكن تستغرق الكثير من الوقت، حيث نقوم بإحضار الرمان وناخذ القشور ونضعها في الشمس لعدة أيام وعندما تجف نضعها بمحضر الطعام ونقوم بطحنها جيداً.

ـ في وعاء عميق نضع به ثلاث ملاعق من زيت الزيتون الأصلي ومسحوق قشر الرمان ونخلطهم جيداً.

ـ يجب قبل استخدام الوصفة أن يكون الشعر مغسول جيداً وتنظيفه من أي زيوت أو دهون به. ويكون جاف تمامًا.

ـ يتم وضع الخليط على الشعر ونغلف الشعر جيدًا بحيث يمكن للشعر أن يمتص العناصر الموجودة بداخله.

ـ بعد مرور ساعة يمكنك غسل الشعر بالماء والبلسم المخصص لنوع شعرك.

ـ تكرر تلك الوصفة لمدة شهر ويمكن استخدامها مرتين بالأسبوع. وعند كل استخدام سوف تلاحظين الفرق.

وصفة النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن:

ـ كوب صغير من الزبادي.

ـ نصف كوب نشا الذرة.

ـ 4 ملاعق من زيت الزيتون.

ـ كبسولة فيتامين ب 12 من الصيدلية.

طريقة الاستخدام:

ـ نخلط جميع المكونات السابقة في إناء نظيف ونقلب جيداً حتي يصبح لديكي قوام متماسك بقدر الإمكان.

ـ قومي بتقسيم الشعر إلي 4 أجزاء ونأخذ كل جزء من الشعر ونضع عليه الخليط.

ـ عند الانتهاء من جميع أجزاء الشعر نقوم بلفه بفوطة أو غطاء للشعر.

ـ يجب ترك الخليط علي الشعر لمدة 3 ساعات.

ـ بعد انقضاء المدة يجب غسل الشعر بالماء الفاتر. سوف تلاحظين انسياب خيوط الشعر كانه حرير.

ـ تكرر الوصفة السابقة مرة واحدة بالأسبوع.