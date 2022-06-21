انت الان تتابع خبر كنز ثمين في منزلك يعمل على تنعيم الشعر الخشن والجاف وجعله يبدو كالحرير في وقت قياسي... بـديـل طبيعي للكيراتين!!. والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - معروف علي مر العصور أن زيت الزيتون الطبيعي يعمل علي إطالة الشعر وتنعيمه، ومع التقدم بدأت السيدات في إدخال بعض العناصر الطبيعية له مثل إضافة النشا له لفرد الشعر علي المدي القصير، واليوم سوف نقوم بتحضير وصفة قشور الرمان وزيت الزيتون لفرد الشعر وتنعيمه. إليكم المكونات المطلوبة ..
ـ نحضر قشور الرمان الجافة المطحونة من عند العطار.
أ كما يمكنك صنعها بالمنزل ولكن تستغرق الكثير من الوقت، حيث نقوم بإحضار الرمان وناخذ القشور ونضعها في الشمس لعدة أيام وعندما تجف نضعها بمحضر الطعام ونقوم بطحنها جيداً.
ـ في وعاء عميق نضع به ثلاث ملاعق من زيت الزيتون الأصلي ومسحوق قشر الرمان ونخلطهم جيداً.
ـ يجب قبل استخدام الوصفة أن يكون الشعر مغسول جيداً وتنظيفه من أي زيوت أو دهون به. ويكون جاف تمامًا.
ـ يتم وضع الخليط على الشعر ونغلف الشعر جيدًا بحيث يمكن للشعر أن يمتص العناصر الموجودة بداخله.
ـ بعد مرور ساعة يمكنك غسل الشعر بالماء والبلسم المخصص لنوع شعرك.
ـ تكرر تلك الوصفة لمدة شهر ويمكن استخدامها مرتين بالأسبوع. وعند كل استخدام سوف تلاحظين الفرق.
وصفة النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن:
ـ كوب صغير من الزبادي.
ـ نصف كوب نشا الذرة.
ـ 4 ملاعق من زيت الزيتون.
ـ كبسولة فيتامين ب 12 من الصيدلية.
طريقة الاستخدام:
ـ نخلط جميع المكونات السابقة في إناء نظيف ونقلب جيداً حتي يصبح لديكي قوام متماسك بقدر الإمكان.
ـ قومي بتقسيم الشعر إلي 4 أجزاء ونأخذ كل جزء من الشعر ونضع عليه الخليط.
ـ عند الانتهاء من جميع أجزاء الشعر نقوم بلفه بفوطة أو غطاء للشعر.
ـ يجب ترك الخليط علي الشعر لمدة 3 ساعات.
ـ بعد انقضاء المدة يجب غسل الشعر بالماء الفاتر. سوف تلاحظين انسياب خيوط الشعر كانه حرير.
ـ تكرر الوصفة السابقة مرة واحدة بالأسبوع.