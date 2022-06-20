انت الان تتابع خبر هل تعلم نوع وشكل الطعام الذي تفضله يعكس شخصيتك ويكشف أسرارك فورا؟! .. اكتشف المزيد ! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك بعض الاشخاص يشتهون الجبن في حين أن هناك آخرون يعشقون تناول الشوكولاة الا انه ما لا يعرفه هؤلا أن الأطعمة التي تفضلها يمكن ان تكشف الكثير عن شخصيتك؟

ولذلك سنقوم بعرض تحليل جديد عبر نوع الطعام الذي تفضله سيكشف عن مزاجك في الطعام هل هو حلوّ أو مالح لتعرف دلالات ذلك في شخصيتك.

1- إذا كنت تفضلين الأطعمة الحلوة أنتِ شخصية ودودة

إذا كنت تتمنين أن تأكلين الحلويات طوال اليوم، فأنتِ ودودة. ينجذب إليك الآخرون فوراً لأنك ترسلين إشارات إيجابية، ناهيك عن أنه يمكنك حرفياً أن تجري محادثة لمدة 40 دقيقة مع جدال. لديك أيضاً جانب حماسي وقدرة على التركيز وتسعين لتحقيق هدفك بقوة ووقودك هو الأطعمة الحلوة.

2- إذا كنت تفضلين الأطعمة المالحة أنتِ شخصية هادئة

إذا كنت تشتهين قطعة كبيرة من البيتزا فأنتِ مسترخية وهادئة بطبعك. يستمتع الآخرون بصحبتك وتنسجمين مع الجميع. أنتِ مسترخية للغاية ولكن هناك بعض الأمور التي تزعجك من وقت لآخر. حسناً، فأنتِ بشر أيضاً. وحين تتناولين شيئاً مالحاً تشعرين أن ما يزعجك أصبح أمراً تافهاً.