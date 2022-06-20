انت الان تتابع خبر تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2022 "Wanasat baby" أغاني الأطفال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة وناسة للأطفال "wanasat baby" الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات وكل الأقمار الصناعية حيث أصبحت المحطة على شاشة التلفزيون مجانا في جميع الدول العربية بعدما كانت على مواقع التواصل.

تردد قناة وناسة للأطفال 2022 على نايل سات (11430، والاستقطاب عامودي، معامل الترميز 27500)، إذ يمكنك وضع هذه الأرقام في مكانها الصحيح ثم النقر على خيار البحث وتظهر لك المحطة بشكل مباشر مجانا.

وناسة هي قناة ترفيهية تربوية للأطفال , تقدم مزيجا مميزا من الاعمال الكرتونية بشكل محبب انطلقت عام 2018 وحققت مشاهدات تجاوزت الملايين حول العالم خلال مدة قصيرة عقب انطلاقها وسط منافسة شرسة.

وأطلقت قناة وناسة أغنية جديدة الساعات الماضية وهي (اللعوبة) بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية وينك يا لولو - حرامي سرق لولو والتي تفاعل معها المتابعون بشكل كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي للقناة.

تردد قناة وناسة للأطفال 2022:

وقالت القناة عبر فيسبوك: "قـنـاة ونـاسـة" أصبحت على التلفاز لأول مرة بتردد جديد مستقل، باسم قناة (Wanasat baby)، التردد 11430عامودي 27500، داعية إلى تنزلها لمتابعة الجديد.

وأضافت قناة وناسة : "ابحثوا عنها بعد تنزيل التردد وستجدونها باسم ( وناسات بيبي ) Wanasah Baby، منوهة إلى أنه "إذا لما تستطيعوا تنزيلها أو إيجادها ، يفضّل الاتصال بخبير ستلايت ليتم تنزليها".

تردد قناة وناسة للأطفال متوفر الآن على نايل سات والأقمار الصناعية كافة في جميع أنحاء العالم حيث تبث الأغاني باللغة العربية ويمكن الاستفادة منها في تعليم الأطفال وتطوير قدراتهم على الكلام والحفظ والتواصل.