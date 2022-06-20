نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض جرير jarir على الإلكترونيات المختلفة في معظم الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة لفترة محدودة جداً فقط أيام على انتهاء أقوى عروض جرير على الإلكترونيات الحديثة بجميع الأقسام حتى نفاذ الكميات، وعلى غيرهم من سلع وأجهزة بأقل الأسعار من أفضل الجودات، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع عبر هذه المقالة حصرياً في موقع ثقفني….

عروض جرير الأسبوعية في المملكة العربية السعودية

توجد مجموعة عروض خاصة في أقسام وفروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر طبعة دياوكس مارفيلس غاديانس أوف ده غالاكسي كوسميك بلايستيشن 5، وتخفيض آخر منهم على سعر الغطاء الخلفي للهاتف متوافق مع أيفون 13 باللون الأسود الشفاف، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار هايفن ring غطاء خلفي للهاتف شفاف منوافق مع أيفون 13، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار الغطاء الخلفي للهاتف متوافق مع أيفون 13 باللون الأزرق الشفاف، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار شاومي 11 لايت 5G بسعة 128 جيجابايت وتوفير 200 ريال سعودي من الجيل الخامس باللون الأزرق الزاهي وسرعة رامات 8 جيجابايت، وغيرهم من خصومات.

تنزيلات اليوم داخل فروع مكتبات جرير اليوم Jarir

توجد خصومات مميزة أخرى داخل فروع مكتبات جرير jarir store بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم مميز على سعر لعبة البلايستيشت ريدريس ريوبليك المميزة لعبة السباق مع اسطوانة بلورية، وخصم آخر بالفروع على أسعار الطبعة الاستاندارك من مارفليس غارديانس اوف ده غالاكسي بلايستيشن لعبة الأكشن والمغامرة، بالإضافة إلى عروصهم على أسعار اتش بي حزمة ملحقات البريلو القيمة اللاسيلكية 150 متوافق مع اجهزة اتش بي، وعدة خصومات أخرى على أسعار هاتف شاومي 11 لايت بسعة 128 جيجابايت، وسرعة رمات 8 جيجابايت باللون الأبيض الثلجي، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار هواتف شاومي من نفس النمط باللون الخوخ الوردي.

عروض مكتبات جرير لهذا الأسبوع Jarir online offers

تتوفر أيضاً تنزيلات اليوم على أسعار قوي هيرو 20 بلس مباله بلس، وتخفيض آخر منهم على سعر هواتف سامسونج جالكسي ايه 52 اس جي، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف هونر 50 بسعة 256 جيجابايت بسرعة تشغيل 8 جيجابايت باللون الكرستال الصقيع من الجيل الخامس بتوفير 600 جيجابايت، وكثير من الخصومات الأخرى.