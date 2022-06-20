نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض نستو 10,20,30 على جميع السلع التموينية والغذائية والبقالة في المقال التالي
عروض أسبوعية متنوعة تقدمها أسواق نستو بأسعار ترواح بين ال 10,20,30 ريال، على جميع السلع التموينية والغذائية والبقالة والمعلبات واللحوم والخضروات والفاكهة، زوروا أقرب فرع لكم من أسواق نستو وأشتروا المزيد من العروض متوفرة على الأسماك الطازجة والمعجنات الشهية اللذيذة المتنوعة، كما يتوافر أيضاً عروض على الأجبان بأطعمه مختلفة، التوابل والبهارات، المخلالات بجميع أنواعها وأشكلها.
أقوي عروض نستو 10,20,30 على جميع السلع التموينية والغذائية والبقالة
كما تقدم لكم أسواق نستو عروض متنوعة على الأرز البسمتي بأوزان مختلفة، العرض الأسبوعي يتوافر فيه كافه أحتياجاتكم المنزلية التي لا يمكنكم الأستغناء عنها، وتقدم عروض زكية على الأجهزة اللوحية والجوالات، يتوافر أيضاً بقسم الإلكترونيات ملحقات وأكسسورات الهواتف المحمولة، يستمر العرض لمدة أسبوع كامل أو حتى نفاذ الكمية بجميع فروع نستو.
عروض البقالة من أسواق نستو
- متوفر لثلاث أيام فقط لحم نعيمي مع عظم سعر الكيلو 30.00 ريال بدلاً من 55.50 ريال.
- لوز أمريكي وسط سعر الكيلو 30.00 ريال بدلاً من 45.00 ريال.
- لمدة ثلاث أيام فقط 3 كيلو طماطم طازجة، سعر الكيلو 10.00 ريال بدلاً من 14.95 ريال.
- علبة شاي الربيع وزن الخبة 100 جرام، بسعر 10.00 ريال بدلاُ من 16.50 ريال.
- علبة حليب مجفف الوليد 1.8 كيلو، بسعر 30.00 ريال بدلاً من 38.50 ريال.
- فيري بلس سائل غسيل الصحون وزن الحبة 800 جرام، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 15.95 ريال.
عروض الأسماك الطازجة والمعجنات والحلويات من نستو
قسم الأسماك لمدة ثلاث أيام
- سمك الأسبور سعر الكيلو 30.00 ريال.
- سك السلطان هامور سعر الكيلو 25.00 ريال.
- سمك صرار السلطان كبير سعر الكيلو 15.00 ريال.
قسم اللحوم لمدة ثلاث أيام
- لحم بقري باكستاني مع العظم سعر الكيلو 25.00 ريال.
- لحم غنم باكستاني، سعر الكيلو 45.00 ريال.
- لحم حاشي مع العظم، سعر الكيلو 20.00 ريال.
- لحم بقري هندي، سعر الكيلو 25.00 ريال.
قسم المعجنات الحلويات من نستو
- نستو كعكة الغابة البيضاء متوسطة الحجم، بسعر 30.00 ريال.
- نستو بلح الشام، سعر الكيلو 20.00 ريال.
- نستو شريحة كعك ماريل، سعر الحبة 10.00 ريال.
- نستو فطائر بالسكر، سعر الحبة 10.00 ريال.
قسم الأجبان والمخللات الشهية من أسواق نستو
- جبن أسطنبولي / كريمة مضاعفة / براميلي، سعر الكيلو 15.00 ريال.
- زيتون أخضر مع البهارات، سعر الكيلو 15.00 ريال.
- فستق كبير سادة / مملح / بالليمون، بسعر 30.00 ريال.
- مقدوس سوري، سعر الكيلو 25.00 ريال.
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