انت الان تتابع خبر كيف تتصل بأي شبكة واى فاي مجانا وبشكل آمن؟.. بهذه الطريقة فقط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من المستخدمين يعانون عند انقطاع الإنترنت أو تعطل شبكة الواى فاى الخاصة بهم في المنزل، حيث أن الاحتياج للإنترنت في المنزل أصبح ضرورة قصوى للدراسة أو العمل في المنزل، ومع ذلك يمكن للمستخدمين العثور على شبكة واى فاى مجانية موثوقة وآمنة خارج المنزل للاتصال بها.

ووفق موقع CNET فإن هناك الكثير من الخيارات للعثور على شبكة واى فاى مجانية أو نقاط اتصال عامة في الكثير من الأماكن مثل المقاهي والمكتبات ، الفنادق والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية، وغيرها، والتى يمكن الاتصال بها من خلال عدد من الطرق:

وتوجد عدد من التطبيقات التي يمكن تجربتها الاتصال بشبكة واى فاى مجانية وآمنة حيث ستعرض مثل هذه التطبيقات خريطة لمنطقتك مع قائمة بشبكات واى فاى Wi-Fi عامة مجانية أو نقاط اتصال متاحة، كما ستسمح لك معظمها أيضًا بتتبع متطلبات تسجيل الدخول ومراجعات النقاط الفعالة.

أيضا هناك بعض المواقع ، مثل المكتبات ، مخصصة بشكل عام لشبكة واى فاى Wi-Fi عامة ومجانية وآمنة ، ولكن إذا كنت لا تستخدم تطبيق Wi-Fi finder ، فمن الجيد الاتصال أولاً للتأكد.

*كيفية إعداد واستخدام شبكة واى فاى Wi-Fi المجانية:

ـ تأكد من أن الجهاز الذي تخطط لاستخدامه يدعم اتصال واى فاى أو قم بتشغيل Wi-Fi.

ـ وبمجرد وصولك إلى الموقع الذي ستستخدم فيه شبكة الواى فاى العامة أو نقطة الاتصال ، وافتح متصفحًا ثم افتح إعدادات شبكة أو انقر على أيقونة Wi-Fi على شاشتك.

ـ وحدد اتصال Wi-Fi العام إذا كان الاتصال عامًا ، فستكون متصلاً ولكن راقب ظهور موقع الاشتراك في متصفحك، كما تطلب منك بعض الشركات الموافقة على شروط الخدمة أو تقديم عنوان بريد إلكتروني قبل أن تسمح لك باستخدام شبكة الواى فاى المجانية.

ـ وتوفر بعض الشركات معلومات تسجيل دخول وكلمة مرور لعملائها وتوفر شبكات آمنة، وإذا ظهر الاتصال الذي تنوي استخدامه على أنه آمن ، فابحث عن معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور المنشورة في الشركة.