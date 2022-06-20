بأسهل طريقة حضري البيتزا الإيطالية فى البيت زى المحلات بعجينة قطنية و حشوات مختلفة

لذلك سنحضر معا اليوم أشهى بيتزا على الطريقة الايطالية الاصلية في المنزل وبمكونات متوفرة كالعادة وأعدك لن تطلبيها من المطاعم بعد اليوم ستاسرك لذتها ورائحتها الشهية وستبهرين الجميع تابعي معنا بقية المقال للتعرف على مكونات عجينة البيتزا الايطالية بالاضافة للصوص .

مكونات تحضير البيتزا الايطالية :

1_ 3 أكواب من الدقيق.

2_ معلقة من الخميرة الفورية

3_ ربع كوب زيت زيتون أو زيت نباتي.

4_ ملعقتين من السكر.

5_ معلقة صغيرة ملح.

6_ ماء دافئ للعجن.

7_ معلقة صغيرة من الزعتر.

طريقة تحضير البيتزا الإيطالية في البيت

البيتزا أصبحت هي الوجبة السريعة و الرئيسية في التجمعات والمناسبات وفي وجبة العشاء، وهذا لأنها من الوصفات الخفيفة على المعدة والهضم، كما يمكنك التنوع فيها وإضافة الحشوات المفضلة و المتوفرة لديك، كما أنها تعد من الوجبات الاقتصادية التي لا تكلفنا الكثير من المال إذا قمنا بتحضيرها من المنزل، وسنقدم لكم الطريقة الصحيحة لتحضير عجينة البيتزا الايطالية في البيت وهي:

في البداية نأتي بوعاء ونقوم بوضع كوب من الماء الدافئ وملعقتين من السكر والخميرة ونقلبهم مع بعضهم حتى يذوب السكر.

نترك خليط الخميرة يتفاعل لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بنخل الدقيق ونضعه في الوعاء ونضيف عليه الملح والزيت والزعتر ونقلبهم مع الدقيق حتى يصبح مثل حبات الرمل المبلل.

نقوم بإضافة خليط الخميرة على الدقيق ونبدأ بالعجن يمكننا إضافة القليل من الماء الدافئ إذا احتاجت العجينة.

نقوم بعجن عجينة البيتزا الإيطالية لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطرية.

نقوم بلم العجينة كرة ونضعها في وعاء مدهون بالزيت ونغطيها ونتركها في مكان دافئ حتى تتضاعف حجمها وتختمر.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها ثم نقوم بتقسيم العجينة ونفردها في الصينية حتى تحصلي على سمك 1 سم.

طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية في البيت

نقوم بعمل فتحات في العجينة بالشوكة.

نوزع صلصة البيتزا على العجين ونراعي ألا نضع كمية كبيرة.

ثم نضيف الخضروات شرائح الفلفل والبصل والطماطم والزيتون ويضاف الجبن المبشور

يمكنك إضافة حشوة أخرى ضعي الصلصة ثم الحشوة المفضلة ثم الفلفل والبصل والزيتون والجبن المبشور.

بعد ذلك توضع في الفرن علي 200 درجة لمدة 15 دقيقة او حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي من الاسفل.

ثم توضع تحت الشواية دقائق معدودة لتأخذ لون ثم نخرجها من الفرن ونقطعها مثلثات و تقدم بالصحة والهنا.

طريقة عمل صلصة البيتزا

المكونات هي:

كوبان من عصير الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.

بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

5 فصوص ثوم مفروم.

ملح.

زعتر مجفف.

طريقة تحضير صلصة البيتزا

يوضع الزيت في وعاء عميق علي النار ويضاف البصل والثوم ويقلب حتى يأخذ لون ذهبي فاتح.

يضاف عصير الطماطم ويقلب و يضاف الملح والفلفل والزعتر وتترك عشرة دقائق حتى تتكثف الصلصة.

يضاف الكاتشب على الصلصة قبل إغلاق النار مباشرة.