هل تعلم شكل جسمك يعكس شخصيتك ويكشف أسرارك فورا؟! .. اكتشف المزيد !

حيث بامكانه ايضا ان يعطي لمحة عن مدى خصوبتك ولياقتك وكذلك الاخبار عن ما نخبئه في داخلنل و شكل الجسم عبارة عن مزيج من بنيتك مع توزيع العضلات والدهون.

نعم، نحن نستخدم الأشكال الهندسية لإعطاءك فكرة عن شكل جسمك. هناك علم وراء ذلك- أشكال الجسم المختلفة ترتبط بنتائج صحية فريدة.

هذا دليلك لفك رموز شكل جسمك.

شكل الساعة الرملية

الاسم يعبر عن شكل الجسم. فشكل الجسم يحتوي على منحنيات في الأماكن المناسبة: الصدر والأرداف. وهو إلى حد كبير تصور عالمي لما هو أنثوي وجذاب.

الدلالات الصحية: النساء ذوي شكل الساعة الرملية لديهن مستويات أعلى من الاستروجين عموما لأن منطقة الوركين والصدر أعرض، وهو أمر ممتاز للخصوبة والحمل.

أمثلة من المشاهير: مارلين مونرو.

نصيحة في مجال الأزياء: التنانير بقصة القلم واللون الواحد تظهر منحنيات الجسم وتترك الكثير للمخيلة.

شكل الجسم المستدير

يسمى عادة شكل التفاحة، والنساء ذوات شكل الجسم المستدير تكون أكتافهن وأوراكهن أصغر. كما أن الساقين والردفين أنحف. ولكن لا بد أن تذهب الدهون إلى مكان ما، ولدى ذوات الشكل المستدير، تذهب إلى منطقة البطن.

دلالات صحية: وفقاً للدراسات، فإن الخصر الأكبر مقارنة ببقية الجسم يجعلك أكثر عرضة لمشاكل القلب. وقد بدأ العلماء بتفنيد هذه المعلومة. على كل حال، من المهم أن تسيطري على لياقتك البدنية. ومع انتقالك إلى مراحل مختلفة من حياتك، قد يتخذ شكل جسمك أشكال مختلفة.

أمثلة من المشاهير: جين كراكوسكي من مسلسل 30-Rock’s والممثلة السينمائية والتلفزيونية ديان ويست. وتتغير أشكال جسم بعض المشاهير، مثل رينيه زيلويغر. وقد أصبح جسم جينيفر أنستون مثل الساعة الرملية بعد أن كان مستديرا.

نصيحة في مجال الأزياء: ارتدي بلايز بفتحة عنق عريضة وعميقة لإظهار منطقة الصدر في الأعلى.

شكل الجسم المثلث

هذا الشكل له مؤخرة جميلة مع خصر نحيف. الشكل المثلث هو الشكل الأنثوي التقليدي.

دلالات صحية: النساء ذوات شكل الجسم المثلث الخصوبة لديهن أعلى على الأرجح، نتيجة للاستروجين الذي يسبب زيادة الوزن على الوركين.

أمثلة من المشاهير: هناك الكثير من الممثلات والمغنيات بهذا الشكل من جينيفر انستون إلى جنيفر لوبيز.

نصيحة في مجال الأزياء: تبدو ذوات شكل الجسم المثلث رائعات في بلوزة مخططة أفقياً وسترة قصيرة فوق الخصر، حيث يتم جذب الانتباه للأعلى.

شكل المسطرة

مع شكل المسطرة هناك فقط القليل من المنحنيات والوركين. فجذع الجسم يكون مستقيما والكتفين متوازيان مع الجذع.

الدلالات الصحية: ارتفاع نسبة الخصر إلى الوركين قد تزيد احتمالية الإصابة ببعض الأمراض، ولكن ذوات شكل المسطرة نحيفات عموماً. إبقاء مؤشر كتلة الجسم ضمن الحدود الصحية يقلل هذه الاحتمالات.

أمثلة من المشاهير: امرأتان قويتان وناجحتان: جينيفر غارنر ومادونا.

نصيحة في مجال الأزياء: ارتدي بلوزة لها كشكش وتنانير مع حواف مستديرة.

شكل المثلث المقلوب

هذا الجسم عموماً رياضي وقوي. أعرض جزء في الجسم هو الكتفين والصدر. الجذع والخصر أضيق.

الدلالات الصحية: تستفيدين من الخصر الصغير حيث أنه يقلل احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

أمثلة من المشاهير: النجمة الرياضية سيرينا ويليامز والممثلة هيلاري سوانك.

نصيحة في مجال الأزياء: ارتدي سروال واسع الساق لموازنة شكل الجسم.