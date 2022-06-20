طريقة عبقرية لعمل الجبنة الكيري في المنزل بمكونات اقتصادية تتوفر لدى الجميع

كما يمكنك تحضير سندوتشات الجبنة لاطفالك باستخدامها حيث يحتوي الجبن على كمية كبيرة من البروتين، حيث يحتوي كل 100 غرام من الجبن على 11 غراماً من البروتين.

يحتاج الطفل البروتين لبناء العضلات والأنسجة ونمو الجسم بشكل عام. الكالسيوم. الجبن ومنتجات الحليب الأخرى غنية بالكالسيوم، تحتوي كل 100 غرام من الجبن على 83 ملغ من الكالسيوم، وهو أهم عنصر في بناء العظام والأسنان.

تابعي معنا المقال التالي وحضري لاطفالك الذ جبنة كيري أحلا وأشهى من الجاهز بالف مرة .

طريقة عمل ‏الجبنة الكيري

المكونات:

1_أثنين كوب من الحليب كامل الدسم.

2_أثنين كوب من كريمة الطبخ.

3_ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون أو ثلاث 4_ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

5_ملعقة صغيرة من الزبدة.

6_ذرة من الملح الطعام حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

.١ الخطوة الأولى قومي بوضع الحليب السائل مع كريمة الطبخ في وعاء كبير مناسب ثم بعد ذلك اتركي الحليب وكريمة الطبخ على نار متوسطة وعند الاقتراب من درجة الغليان ‏اتركي الحليب وكريمة الطبخ على النار قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون ‏أو الخل الأبيض ‏ولكن من الأفضل أن تستخدمي الليمون.

.٢ الخطوة الثانية عند غليان الحليب ‏وبعد إضافة الليمون قومي برفع ‏الإناء من على النار ‏ثم بعد ذلك قلبي الحليب مع الليمون جيداً وابعدي الوعاء عن النار ‏وعندما تلاحظين تكتلات بالحليب واتركي الحليب بدون تقليب وذلك حتى يبرد الحليب تماماً.

.٣ الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء آخر مناسب وضعي المصفاة وبها شاش طبي وقومي بتصفية الحليب من السائل جيداً ‏حتى تتخلصي من كل المياه و السوائل الموجودة به.

.٤ الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بعصر الشاش جيداً الذي يحتوي على الجبنة في الوعاء بهدوء ‏قومي بعد ذلك بإضافة القليل من ملح الطعام وبعد ذلك ابدئي في خلطة الجبنة الكريمي حتى يصبح لدينا خليط ناعم ويمكنك الاستغناء عن الملح حسب الرغبه ‏وبعد ذلك ضيفي ملعقة من الزبدة حسب كل ذوق.

.٥ الخطوة الخامسة قومي بعد ‏ذلك بإحضار وعاء مناسب ومحكم للغلق وضعي فيه الجبنة الكيري الناعمة ‏ثم إحفظي الجبنة الكيري في الثلاجة لمدة أسبوع أو أكثر في حين وقت الاستخدام ‏قومي بتغطيتها بالشكل الجيد وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم.