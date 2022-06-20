انت الان تتابع خبر وظائف وزارة الشباب والرياضة .. مرتبات تصل لـ 8000 جنيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وجود وظائف خالية والتي تكون لجميع المؤهلات عبر الملتقي التوظيفي المجاني، ضمن مبادرة توظيف مصر، بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، مع شركة مايكروسوفت.
تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة 2022.
وظائف شركة TPS – Talent Pool Solutions:
- وظيفة إخصائي تعاقدات، والعمل في القاهرة والجيزة.
- وظيفة مندوب مبيعات خارجية، والعمل في القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة.
- وظيفة مندوب تسليم وتحصيل، والعمل في الجيزة.
الشروط المطلوبة لتلك الوظائف:
- حصول المتقدم لوظيفة أخصائي على مؤهل عالي.
- حصول المتقدم لوظيفة مندوب مبيعات خارجية ومندوب تسليم وتحصيل، على مؤهل متوسط.
- أقصي عمر للمتقدم 35 عام، مع التفرغ التام، وتحديد موقف التجنيد.
- مرتبات الوظائف، لأخصائي تعاقدات الراتب 4000 جنيه أساسي و4000 جنيه عمولة وصرف بدل مواصلات، ومندوب مبيعات خارجية 2500 جنيه أساسي بالإضافة إلى عمولات.
- وتشمل عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميا، وإجازة الجمعة، ويمكن التقديم لهذه الوظائف من خلال الضغط على هذا الرابط من هنـــــــا.