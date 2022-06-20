انت الان تتابع خبر وظائف وزارة الشباب والرياضة .. مرتبات تصل لـ 8000 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وجود وظائف خالية والتي تكون لجميع المؤهلات عبر الملتقي التوظيفي المجاني، ضمن مبادرة توظيف مصر، بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، مع شركة مايكروسوفت.

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة 2022.

وظائف شركة TPS – Talent Pool Solutions:

وظيفة إخصائي تعاقدات، والعمل في القاهرة والجيزة.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية، والعمل في القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة.

وظيفة مندوب تسليم وتحصيل، والعمل في الجيزة.

الشروط المطلوبة لتلك الوظائف: