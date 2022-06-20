انت الان تتابع خبر الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم .. خلي بالكم من الجو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، تحذير إلى جميع المواطنين من طقس اليوم، وكشفت بأن الأحوال الجوية مستقرة خلال الفترة الحالية، ودرجات الحرارة تكون حول معدلاتها الطبيعية.

الأرصاد الجوية عن حالة طقس اليوم:

وأضافت بأن الكتل لهوائية تؤثر على البلاد، آتية من البحر المتوسط، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وأيضا زيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، مما يزيد من الشعور بحرارة الطقس، على جميع أنحاء الجمهورية

وأوضحت بأن طقس اليوم يكون حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، فيما يكون طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط.

كما يكون طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما خلال فترة الليل يوجد نشاط للرياح يعمل على تقليل الشعور بنسبة الرطوبة، ويعمل ذلك على زيادة الشعور بحالة الطقس المعتدلة.