فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2022 .. جبنالكم الرابط وطرق السداد كلهافاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2022 .. جبنالكم الرابط وطرق السداد كلها

انت الان تتابع خبرفاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2022 .. جبنالكم الرابط وطرق السداد كلها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، زاد البحث عن رابط وطرق سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2022، والتي تكون عن فترة 3 شهور بدء من شهر أبريل الماضي وحتى شهر يونيو الحالي
طرق سداد ورابط فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو:
- يمكن الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط هنــــا.
- ومن ثم اختيار أيقونة الخدمات، والضغط على أيقونة الاستعلام عن فاتورة الأرضي.
- ادخال بيانات الفاتورة الخاصة بالخط الأرضي، ومنها كود المنطقة، ورقم الهاتف الأرضي.
- يتم الضغط على أيقونة اظهر الفواتير وتكشف قيمة جميع الفواتير المستحقة على المستخدم.
- وأخيرا يتم اختيار سداد الفواتير، عبر الموقع الإلكتروني، واختيار أيقونة الدفع، واختيار الطريقة المناسبة للمستعلم؛ عبر بطاقة الائتمان أو الفيزا.
- ويمكن دفع الفاتورة عبر شركات التحصيل والدفع المختلفة، ومنها أمان، وفوري، ومصاري.