شوف أقوى العروض و أكبر التنزيلات في اﻷسعار لكافة المنتجات داخل كل فروع أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية ﻻ تفوت الفرصة و سارع بالشراء

عروض وتخفيضات اسواق العثيم السعودية 20 يونيو 2022، خلال محركات البحث المختلفة في الأيام القليلة الماضية من الشهر الحالي قام عدد كبير من المواطنين والوافدين و المقيمين و العاملين في المملكة العربية السعودية بالبحث عن عروض أسواق العثيم السعودية وعروضها المختلفة خلال أشهر الصيف من العام الحالي 2022، وذلك لأن أسواق العثيم تقدم مجموعة كبيرة من العروض المتميزة والتخفيضات الكبيرة خلال الفروع المختلفة والمنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، واليوم خلال هذا الموضوع سأقدم لكم مجموعة من العروض الرائعة والتخفيضات التى لا تقاوم و الخاصة بشهر يونيو 2022.

أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

من الاماكن المشهورة جدًا في المملكة العربية السعودية هي مجموعة أسواق العثيم للمملكة العربية السعودية هي عبارة عن مجموعة من الأسواق التجارية الموجودة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى عدة فروع في دول الوطن العربي و شمال أفريقيا، تتميز أسواق العثيم بتنوع بضائعها المعروضة للجمهور من المواد الغذائية إلى أدوات المطبخ إلى اﻷجهزة اﻹلكترونية وكل ما يحتاجه اﻹنسان داخل بيته و كثير من المنتجات المختلفة كما يوجد بها مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية والأدوات الإلكترونية وملحقاتها، وكافة المنتجات بأسعار متميزة.

عروض وتخفيضات اسواق العثيم في المملكة العربية السعودية 20 يونيو 2022

تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض والتخفيضات المتميزة خلال شهر يونيو وإليكم بعض هذه العروض خلال السطور القادمة:

• سكر الأسرة ناعم 5 كجم بسعر 13.95 ريال سعودي.

• داري شبيهة جبنة فيتا 1 كجم بسعر 14.95 ريال سعودي

• شاي ليبتون كيس 200 كيس بسعر 21.95 ريال سعودي.

• لحم حاشي بدون عظم سعر الكيلو 37.95 ريال سعودي.

• مكرونة تريفا سباغيتي 400 جرام بسعر 1.95 ريال سعودي.

• مكدوس سعر الكيلو 22.95 ريال سعودي.

• تونة تريفا خفيفة 170 جرام 3 حبات بسعر 9.95 ريال سعودي.

• أرز تاج محل مزة هندي 5 كجم بسعر 28.95 ريال سعودي.

• لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 56.95 ريال سعودي.

• لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 45.95 ريال سعودي.

• فيتا جبنة بالزيتون أخضر سعر الكيلو 16.95 ريال سعودي.

• زبدة ماريتا غير مملح سعر الكيلو 10.95 ريال سعودي.

• مرتديلا النعمة بقري سادة سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.