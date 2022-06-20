شوف عروض مكتبة جرير السعودية الأسبوعية تصل إلى 40% تسوق الآن

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عروض جرير المملكة العربية السعودية، تعمل مكتبة جرير على تقديم الخصومات القوية والعروض الكبيرة والرائعة التي يقوم الكثير من المواطنين بالبحث عنها في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه المكتبة تعتبر من ضمن المكاتب المتخصصة في بيع كل السلع والأصناف التي يريدها ويحتاج لها كل الأفراد بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن مكتبة جرير من المكاتب التي لها دور مهم في توفير الخصومات والعروض بسعر صغير يتناسب مع كل شخص بالمملكة العربية السعودية.
عروض جرير السعودية
مكتبة جرير من المكاتب التي تقدم الخصومات الكبيرة والعروض القوية والرائعة المتواجدة في المملكة العربية السعودية بالأسواق المالية والمركزية، كما أنها تعد من إحدى المكاتب التي استطاعت توفير تقديم جميع الاحتياجات والمتطلبات التي يريدها ويبحث عنها جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية.
وكذلك يتوافر في تلك المكتبة كل السلع والمستلزمات التي يرغب بها طلاب المدارس، على أن توفر المكتبة جميع المتطلبات مع كل الألعاب التي يريدها الأشخاص المتواجدين في السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- قلم التوقيع من النوع روكو باللون الحبر الأزرق برأس الحبر الكروية سعره يكون 5 ريال سعودي.
- القلم الإداري من باركر إيربان كتم الأسود جي تي بلون الحبر المتوسط برأس الحبر الكروية سعره يكون 149 ريال سعودي.
- سعر حقيبة الظهر من النوع روكو 12.2 بوصة مناسب لجهاز 12.5 باللون البنفسجي سعرها 189 ريال سعودي.
- قلم الحبر السائل من النوع روكو باللون الأزرق 0.7مم رأس الإبرة سعره يكون 5 ريال سعودي.
- الدبابيس العادية من بوست تيتش عدد 26 دبوس به 6 شريط كامل يكون بسعر 11 ريال سعودي.
- الخرامة من النوع روكو بها ثقب واحد حتى 19 ورقات من 80 جرام تكون بسعر 10 ريال سعودي.
- حافظة الكروت من سي سكيور الكاجوال المصنوع من الجلد باللون الأحمر يكون سعرها 219 ريال سعودي.
- حقيبة المستندات من جي بي باللون البني يكون سعرها 205 ريال سعودي.
- محفظة العملات من الماركة الغير محددة من الصوف باللون الأخضر سعرها يكون 29 ريال سعودي.
- بطاقة السفر من النوع جي بي مع الملحقات لأمتعة السفر باللون الأصفر سعرها يكون 9 ريال سعودي.
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