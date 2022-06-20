نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو للجوالات والإلكترونيات بتخفيضات كبرى من ساكو اون لاين saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لأهمية الجوالات والإلكترونيات في معظم الأمور الحياتية كالعمل والدراسة فإنها جزء أساسي في عروض ساكو اون لاين، بحيث تستمر أسعار الهواتف الذكية المخفضة لفترة محدودة وتتجدد العروض بعدها لتخفيضات كبرى كذلك، فلا يوجد فرصة أنسب من الوقت الحالي لشراء هاتف ذكي أو أي جهاز من الإلكترونيات، ونعرض لكم التفاصيل الخاصة بكافة الأجهزة مع التخفيضات المتاحة عليهم في ساكو Saco.

عروض ساكو للجوالات والإلكترونيات

العروض المقدمة من ساكو اون لاين تتميز بالتخفيضات القوية الموجودة عليها، وكذلك يوجد خدمة التوصيل المنزلي أو الاستلام من المتجر، ومتاح أمامكم الخيارين في عدد من المنتجات، كما هو موضح في الصور، ونعرض عروض ساكو للجوالات من ماركة محببة للجميع، لإمكانياتها الملائمة بالنسبة إلى ثمنها، ومزايا رائعة في الجوالات مثل جودة الكاميرا، والخصومات المتاحة حاليًا بها توفير لأكثر من نصف ثمن الجوال، لذا نقدم لكم الأسعار فيما يلي، لاختيار أفضل جوال وأيضًا بأفضل سعر.

سامسونج جلاكسي نوت 8 بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 3289 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي S9 بسعر 1249 ريال سعودي بدلًا من 2409 ريال سعودي.

ساكو جوالات ايفون

نقدم لكم تشكيلة من الجوالات المميزة التي تعمل بنظام التشغيل ios وهى جوالات ايفون المحببة لدى الكثيرون، فتنفرد شركة ابل بنظام التشغيل هذا، وتقدم فيه مزايا مذهلة لكافة المستخدمين، ويمكنكم التعرف على العروض في النقاط التالية.

ايفون 11 مساحة 256 جيجابايت، بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 3899 ريال سعودي.

ساكو ايفون X مساحة تخزين 256 جيجابايت، بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من 3289 ريال سعودي.

ايفون XR ذاكرة 64 جيجابايت، بسعر 2149 ريال سعودي.

saco عروض

ساعة هواوي GT2 بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

ابل ساعة ذكية 40 مل، بسعر 1029 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي.

ساعة سامسونج جلاكسي G-S4 بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1249 ريال سعودي.

هواوي ساعة ذكية GT-B19V بسعر 619 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.

ساعة سامسونج جلاكسي اكتيف بسعر 429 ريال سعودي بدلًا من 819 ريال سعودي.

عروض ساكو أجهزة لوحية

تنضم الأجهزة اللوحية مع الجوالات في سلسلة الأجهزة التي نحتاجها بصفة مستمرة لأداء مختلف المهام سواء فيما يخص العمل أو الدراسة، أو حتى الاستخدام اليومي للتصفح ومتابعة كل ما هو جديد، وبالتالي تتوافر عدة خيارات من ماركت مختلفة، فنجد ساكو آيباد التابع لشركة ابل، بالإضافة إلى عدة خيارات أخرى من هواوي ولينوفو، وحتى الأجهزة المخصصة للأطفال، بحيث تكون مزودة ببرامج ووسائل ترفيه مناسبة لعمرهم، وكل ذلك وأكثر في ساكو السعودية.