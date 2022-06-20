عندك ثلج طريقة عمل تكييف في المنزل بكل سهولة مش هتكلفك حاجة وهتحس انك في الأسكيمو

هناك مقولة الحاجة أم الاختراع وهذا هو ما سوف نوضحه في مقالنا، جميعنا نعرف اسعار المكيفات المنزلية إلى أي مدى أصبحت عالية ولا يمكن تحمل نفقاتها، ولكن بعض المنازل لا تتحمل درجات الحرارة العالية في فصل الصيف، ولهذا قام أحد الأشخاص بابتكار طريقة فعالة في عمل التكييف في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة لاتتجاوز مبلغ عشرون جنيه، على عكس أسعار المكيفات التي تكون مرتفعة إلى حد كبير والتي أصبح من الصعب شرائها في الفترة الحالية .

مكونات التكييف المنزلي:

ولعمل تكييف في المنزل تجتاح إلى الخطوات التالية د:

علبة من الصفيح والتي تحتوي على غطاء من البلاستيك

مكعبات من الثلج.

اسطوانة كبيرة.

مروحة.

مسامير من أجل التثبيت

شنيور

ولا بد أن تستخدم كل هذه المكونات بدون أن يكون أي مكون منهم ناقص خاصة مسامير التثبيت التي تكون في غاية الضرورة.

طريقة ابتكار تكييف رخيص:

حيث أن خطوات عمل هذا التكييف في المنزل بأسعار بسيطة تكون كالتالي:

يتم في البداية عمل مجموعة من الثقوب في العلبة.

ونضع بها مسامير التثبيت.

كما أنه فيما بعد نضع كمية من الثلج على الاسطوانه وتقوم فيما بعد بتثبيت المروحة

يجب أن تقوم بتثبيت كابل المروحة في الفيشة.

ومع بدء التشغيل سوف تلاحظ التأثير الذي قمنا بعمله في المروحة، ولن تحتاج إلى شراء أي نوع من المكيفات المنزلية فيما بعد.

التكييف المنزلي بمكونات بسيطة

حيث أنه هذه المكونات التي وضعناها لكم من خلال المقال فإن اسعارها كلها لن تتجاوز العشرين جنيه، ولكن النتيجة تكون فعالة لكل من يريد التجربة، خاصة أن الجميع ليس بإمكانه أن يقوم بشراء تكييفات يصل سعرها إلى سبعة آلاف جنيه او اكثر من ذلك.