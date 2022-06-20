نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تشتري مبيد حشري بعد اليوم أقوي مبيد حشري طبيعي يمكن صنعه بالمنزل فعال جداً وآمن 100 في المقال التالي
تعاني الكثير من السيدات وربات المنازل من تواجد الحشرات المنزلية وكثرتها في فصل الصيف وذلك بسبب سخونة الجو التي تجعل الحشرات تتكاثر بكثرة في المنازل مثل النمل والصراصير والذباب والناموس حيث يخرج النمل من المنازل الخاصة به باحثا عن الطعام ويكثر الذباب والناموس وتتطاير في كل مكان وتضر بالأطفال وتضع الصراصير البيض الخاص بها مما يجعل ربة المنزل تنزعج كثيرا وقامت الكثير من السيدات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تخلصنا من الحشرات وسوف نوضح تلك الطرق من خلال هذا المقال
وصفة القرفة للتخلص من الحشرات
نجد أن القرفة لها مفعول قوس على الحشرات ويساعد على التخلص من جميع الحشرات المنزلية فعندما نجمع القرفة مع ورق الغار المطحون يكون بمثابة مبيد حشري قوي وسوف نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل للتخلص من جميع الحشرات المنزلية وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..
- مطحون ورق غار.
- قرفة.
- شطة.
- فلفل أسود.
طريقة تحضير الوصفة
تحضر بخطوات سهلة ويمكن لجميع السيدات بعملها في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.
- نحضر وعاء ونضع جميع المكونات من شطة، فلفل، مطحون ورق غار و قرفة.
- كل ما علينا هو دمج جميع المكونات حتى تخلط سويا.
- ثم نقوم برش جميع المكونات في إنحاء المنزل.
- نلاحظ بأن هذه المكونات تكون بمثابة مبيد حشري قوي يقضي على جميع الحشرات بسبب رائحته القوية.
وصفة الكلور للقضاء على الحشرات
يكون للكور تأثير قوي يقضي على جميع الحشرات المنزلية وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية.
المكونات..
- كلور.
- خل.
- ملح.
- ماء.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء ونضع فيه جميع المكونات ونقوم بخلطهم سويا وتقليبهم حتى تتجانس المكونات.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع المكونات في بخاخ ورش جميع الحشرات المنزلية.
- تكون تلك الطريقة تساعد على التخلص من الحشرات الطائرة والزاحفة.
- عندما نستخدم هذه الوصفة تساعد في التخلص من المبيدات الحشرية الضارة وعدم استخدامها في المنزل بهذه الطريقة يمكن التخلص من جميع الحشرات في دقائق .
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