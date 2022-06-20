فرص عمل لـ”المحاسبين” بمرتب 6000 جنيه – التقيدم من هنا

اسم الشركة تكنولوجى سيتى

مقر العمل مدينة نصر – القاهرة

العمالة المطلوبة 1

متطلبات الوظيفة

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة 3-‎15 سنة خبرة

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية أساسيات

السن المطلوب 25 – 40 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب الأساسي 4000 – 6000 جنيه مصري

المهام المطلوبة:

يلزم وجود شهادات خبره واصدار صحيفه حاله جنائية

تنفيذ الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الشركة ويجب تطبيقه بطريقة دقيقة والتأكد من دقة وصحة سير دورة المستندات المالية.

إعداد إدخالات الأصول والمسؤولية ورأس المال من خلال تجميع وتحليل معلومات الحساب.

يحافظ على الضوابط المحاسبية من خلال التوصية بالسياسات والإجراءات.

تأمين المعلومات المالية من خلال استكمال النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات.

تحليل وتقديم تقرير عن الوضع المالي بما في ذلك الفروق في بيان الدخل، وإبلاغ النتائج المالية للإدارة، وإعداد الميزانية وتحليلها.

الإشراف على الضرائب والالتزام باللوائح الاتحادية.

وضع وتنفيذ وتعديل وتوثيق نظم حفظ السجلات والمحاسبة.

إسداء المشورة للإدارة بشأن قضايا مثل استخدام الموارد، والاستراتيجيات الضريبية، والافتراضات الكامنة وراء توقعات الميزانية.

الحفاظ على سجلات الوكالات الحكومية ودراستها.