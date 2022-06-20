خطوات تحضير ساندويتش التونة بالمستردة .. احلي فطار يدي باور

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رياض - احمد صلاح - خطوات تحضير ساندويتش التونة بالمستردة نالت عمليات بحث كثيرة الفترة السابقة لما تحتويه علي فوائد كثيرة وكذلك وجبة صحية وخفيفة .
وحرصا مننا علي تقديم كل ما هو مفيد نقدم لكم خطوات تحضير ساندويتش التونة بالمستردة.
مقادير ساندويتش التونة بالمستردة
عبوة تونة
٢ ملعقة صغيرة مستردة
قطع خيار مخلل
٢ ثمره جزر مبشور
٢ ملعقة صغيرة مايونيز
كوب عصير نصف ثمرة ليمون
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة اوريجانو
ثمرة بصل مفرومة
طريقة تحضير ساندويتش التونة بالمستردة
يتم خلط التونة و البصل المفروم والملح وعصير الليمون
ثم يترك الخليط لمدة ربع ساعة في البراد
ثم يتم بشر الجزر و تقطع قطع المخلل الي قطع صغيرة
ثم ضيفي جميع المقادير إلي ساندويتش التونة
و يترك ساندويتش التونه بالمستردة في الثلاجة لمده 10 دقائق وتقدم