خطوات تحضير ساندويتش التونة بالمستردة .. احلي فطار يدي باور

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رياض - احمد صلاح - خطوات تحضير ساندويتش التونة بالمستردة نالت عمليات بحث كثيرة الفترة السابقة لما تحتويه علي فوائد كثيرة وكذلك وجبة صحية وخفيفة .

وحرصا مننا علي تقديم كل ما هو مفيد نقدم لكم خطوات تحضير ساندويتش التونة بالمستردة.

مقادير ساندويتش التونة بالمستردة

عبوة تونة

٢ ملعقة صغيرة مستردة

قطع خيار مخلل

٢ ثمره جزر مبشور

٢ ملعقة صغيرة مايونيز

كوب عصير نصف ثمرة ليمون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة اوريجانو

ثمرة بصل مفرومة

طريقة تحضير ساندويتش التونة بالمستردة

يتم خلط التونة و البصل المفروم والملح وعصير الليمون

ثم يترك الخليط لمدة ربع ساعة في البراد

ثم يتم بشر الجزر و تقطع قطع المخلل الي قطع صغيرة

ثم ضيفي جميع المقادير إلي ساندويتش التونة

و يترك ساندويتش التونه بالمستردة في الثلاجة لمده 10 دقائق وتقدم