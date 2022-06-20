انت الان تتابع خبر استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022.. في لحظة وانت علي الكنبة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعرض لكم خطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022 حسب الموقع الرسمي للنيابات العامة للمرور، في السطور التالية:

خطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022

وحتى تتمكن من استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة، من خلال اتباع الخطوات الآتية:الدخول على موقع نيابات المرور أو الدخول بشكل مباشر من هنا .

– الضغط على أيقونة الاستعلامات

– اختيار نوع الاستعلام، سواء مخالفات رخص المركبات، أو مخالفات رخص القيادة، وفي تلك الحالة يتم الضغط على الاختيار الأول.

– سيمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام اللوحة، سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، اختار ما يناسبك منها.

– أخيرًا الضغط على اجمالي المخالفات.