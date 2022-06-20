هيهرب من بيتك فورا.. انسي الناموس والهاموش وحشرات الصيف الطائرة والزاحفة في دقائق بطريقة الفنادق

هيهرب من بيتك فورا.. انسي الناموس والهاموش ، منذ بداية فصل الصيف تبدأ مهمة القضاء على الحشرات المزعجة الموجودة في المنزل، والتي تكثر مع ارتفاع درجات الحرارة، وتسبب الإزعاج لجميع الموجودين في المنزل، وبالأخص إذا كنت لا ترغبين في تطبيق أنواع المبيدات الحشرية المختلفة في منزل للقضاء عليها، والتي قد يكون لها تأثير سلبي على صحتك وصحة أفراد الأسرة، لذا أهم ما يشغل بالهم في هذه الأثناء البحث الجيد عن مجموعة متنوعة من العلاجات المنزلية، والتي تسطيع من خلالها التخلص من الحشرات بفصل الصيف، دون أن تلجأ لاستخدام المبيدات الحشرية، ونحن اليوم بذلك المقال سوف نتعرف على أهم الوصفات الطبيعية المتبعة لطرد الحشرات من المنزل بطرق فعالة ومجربة.

هيهرب من بيتك فورا.. انسي الناموس والهاموش

إليك الآن بعض الطرق الطبيعية التي يتم استخدامها من أجل طرد الحشرات من المنزل:ـ

النعناع والفازلين

يعتبر النمل من أهم الحشرات التي تكثر في جميع المنازل بالأخص خلال فصل الصيف.

بإمكانك التخلص منها عن طريق استخدام الفازلين والنعناع، ويتم مزج كمية مناسبة من الفازلين والنعناع.

وتدهن بها الأبواب والنوافذ حيث أن الفازلين من أهم المواد التي تسبب إزعاج النمل.

يكون من الصعب الحركة منها ويمنع انتشارها في المنزل.

الزعتر

الزعتر يعتبر من أهم النباتات التي تقوم بطرد الحشرات المتنوعة التي توجد بالمنزل.

حيث أن الحشرات سبب رئيسي للإزعاج ولكن يصدر عن الزعتر رائحة نفاذة قوية تساهم بدرجة كبيرة من طرد الناموس بشكل سريع للغاية ودن أن تسبب أي أضرار صحية.

بإمكانك زرع الزعتر بالمنزل والاستفادة منه.

أكليل الجبل

تعتبر الأعشاب الطازجة لها دور هام في حماية المنزل من الحشرات عندما يكون المنزل عرضة للحشرات الزاحفة والطائرة والنحل وغيرها.

يتم استخدام عشبة أكليل الجبل أو النعناع وتوضع على أبواب ونوافذ المنزل لطرد الحشرات.

الريحان