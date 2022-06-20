سواد 10 سنين سيختفى في ثواني.. تنظيف وتلميع طاسة القلي المحروقة بمكون وهمي من مطبخك هينسف حروق الحلل و بدون دعك هترجع جديدة

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سواد 10 سنين سيختفى في ثواني.. تنظيف وتلميع طاسة القلي ، يوجد العديد من الطرق الخاصة بتنظيف أواني الطهي المحروقة، حيث أن تعتبر العملية صعبة جدًا نظرًا للحروق والدهون بالإضافة للصدأ والبقع السوداء التي تتراكم في طاسة الطهي، وعند فرك الطاسات المحترقة بالسلك والصابون، تحتاج لبذل مجهود كبير ويكون شاق للغاية ومن أسباب انزعاج ربات البيوت، لأن ينتج عنه فشل الكثير من تنظيف الطاسات على أكمل وجه، والجدير بالذكر أن تراكم الدهون والزيوت وبقع الصدأ يتحول لون الطاسة للون الأسود الداكن، مما يكون سبب في خلق العديد من المشاكل الصحية الخطيرة لجميع أفراد الأسرة، لذا حرصنا أن نقدم لكم طرق خاصة بتنظيف الأواني المحروقة التي أثبتت فعاليتها الكبيرة في التنظيف العميق والسريع.
سواد 10 سنين سيختفى في ثواني.. تنظيف وتلميع طاسة القلي
يوجد العديد من المكونات والطرق الطبيعية الفعالة للغاية في تنظيف أواني الطهي المحترقة منها الآتي:ـ
الكركدية والخل الأبيض
- حتى تتمكن من تنظيف الأواني المحروقة يتم إحضار كوب من الخل الأبيض، وكوب آخر من الماء، ملعقة كبيرة من الكركدية المجفف.
- ملعقة من ملح الليمون، القليل من عصير الليمون سلك مواعين، ونحضر إناء عميق.
- يوضع به الماء والخل والليمون، ويضاف له الكركدية وملح الليمون وتقلب المكونات معًا حتى تمام التجانس.
- يوضع الإناء على النار حتى تمام الغليان، ونأخذ الطاسة المحروقة وتوضع بالخليط أثناء الغليان على النار ويرفع من الخليط بعد مرور ربع ساعة للتخلص من الدهون.
- يتم كشط الدهون بمعلقة حادة أو سكين ومن ثم توضع من جديد بالخليط.
- ترفع الطاسة من على النار وتغسل بالماء والصابون للتنظيف، من خلال استخدام السلك وحتى تصبح نظيفة تمامًا.
بيكربونات الصوديوم والملح لتنظيف الأواني
- للقيام بتنظيف الطاسة القلي المحروقة نقوم بإحضار ملعقتين من بيكربونات الصوديوم مع ملعقة واحدة من الملح وكمية مناسبة من الماء في الطاسة.
- يترك الإناء على النار وتترك حتى أن تغلي، يتم فرك الطاسة بالسلك بطريقة جيدة.
- نقوم بمسح الطاسة بإسفنجة ناعمة من أجل التخلص من أي بقايا صدا أو أي دهون وحروق اللاصقة بها.
- يتم تنظيف الطاسة بالماء البارد وإذا كان مازال يوجد أي دهون نقوم بالتكرار نفس الخطوات مجددًا.
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