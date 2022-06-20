شوف عروض العثيم وخصومات اليوم الاثنين على الخضروات حتى 50% مهرجان الطازج

عروض العثيم وخصومات اليوم الاثنين على الخضروات والفواكه بأسعار حصرية كيلو عليه كيلو هدية، تحرص شركة أسواق العثيم بالسعودية على تلبية احتياجات عملائها وتوفير معظم السلع والمنتجات التي لاغنى عنها من خلال عروض حصرية وخصومات هائلة تصل إلى 50%، لذلك هناك متابعة مستمرة من عملاء العثيم لجميع هذه العروض للاستفادة من التخفيضات والعروض والحصول على جميع مستلزماتهم الضرورية، ويمكن متابعة أقوى هذه العروض من خلال زيارة فروع العثيم المنتشرة في جميع أنحاء المملكة أو أونلاين من خلال البروشور الخاص بالعروض، ويعد مهرجان الطازج على الخضروات والفواكه كل يوم اثنين من كل أسبوع واحد من أهم العروض الحالعروض الحصرية التي يحرص الكثير على متابعتها.

عروض العثيم وخصومات اليوم الاثنين على الخضروات والفواكه حتى 50% مهرجان الطازج

مهرجان تخفيضات وخصومات العثيم كل يوم اثنين على جميع الفواكه والخضروات تحت شعار مهرجان الطازج كيلو علينا وكيلو عليك من أهم عروض العثيم الاسبوعية، حيث تحتوى الفواكه والخضروات على العديد من المعادن والفيتامينات الأساسية اللازمة لصحة الجسم، فهى من المواد الغذائية الأساسية التى لاغنى عنها في أي منزل، ونعرض فيما يلي بعض من أهم هذه العروض:

قرع أمريكي كيلو وعليه كيلو هدية بسعر 4.25 ريال سعودي، طماطم شيري علبة وعليها علبة مجانًا بسعر 5.95 ريال سعودي، تفاح أخضر بسعر التكلفة الكيلو بسعر 5.75 ريال، سعر كيلو برتقال عصير بسعر التكلفة الكيلو ب 2.95 ريال، علبة خوخ سكري بسعر 7.95 ريال، تفاح رويال جالا بسعر 6.45 ريال للكيلو، كيلو طماطم محمى بسعر 4.95 ريال.

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