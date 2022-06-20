نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات حصرية وتخفيضات عيد الأب ضمن عروض لولو هايبر ماركت السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أجدد عروض حصرية، وتخفيضات عيد الأب في عروض لولو هايبر ماركت السعودية في يوم الأب التى أعلنت عنها سلسلة المتاجر الشهيرة، والمفضلة لدى معظم المستهلكين بالمملكة العربية السعودية لما تقدمه من تخفيضات، وتنزيلات كبيرة تحقق توفيراً جماً للمستهلك السعودي من ناحية الأموال، والوقت بسبب تواجد العديد من المنتجات مختلفة التصنيفات تحت سقف واحد.

الخصومات المقدمة ضمن عروض لولو هايبر ماركت في عيد الأب

وجاءت عروض عيد الأب من لولو هايبر ماركت متنوعة، وكثيرة لتغطي إحتياجات الأب السعودي في عيده السنوي خلال الفترة من 19 يونيو 2022 إلى 21 يونيو 2022 م كما هو الحال في عيد الأم، ونستعرض بعض هذه العروض وأسعارها قدر الإمكان.

عروض لولو هايبر ماركت على الملابس والنظارات لعيد الأب

التخفيضات متاحة في جميع فروع لولو في المملكة دون التقيد بفروع محددة كما هو الحال في باقي العروض، وهي عبارة عن تخفيضات كبيرة مقدمة من نظارات ريبان، وعرض نصف السعر على الملابس الرجالي من ماركة كيللر على الجينزات، والبنطالات المريحة، والقمصان غير الرسمية أو الكاجوال شرت.

فروع لولو هايبر ماركت المتاح بها تخفيضات عيد الأب

وقد نوهت سلسة متاجر لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية عن الفروع المتاح بها الخصومات حيث يوجد لكل مجموعة من الفروع مجموعة خصومات قد تختلف عن بقية الفروع الأخري، وفيما يلي التخفيضات المتاحة في فروع الخبر، والدمام، والريان الدمام، والجبيل، والإحساء.

ونستعرض معكم أسعار منتجات من أقوى الخصومات المتاحة على سعر موبايل أبل أيفون 13 برو 256 جيجا بسعر 4599 بدلاً من 5199 ريال سعودي، وموبايل سامسونج S22 الجيل الخامس 256 جيجا بسعر 3299 بدلاً من 3499 ريال سعودي بالإضافة إلى قسيمة شراء بقيمة 200 ريال سعودي، وسماعات أبل لاسلكية اير بودز 3 بيضاء بسعر 749 بدلاً من 829 ريال سعودي.

وأيضاً ساعات ذكية من أبل الإصدار السابع 45 ملم بألوان مختلفة يسعر 1899 يدلاً من 1949 ريال، وعطر سابيل سوليد للرجال بسعر 34.90 بدلاً من 59.95 ريال.

وبالنسبة إلى ماكينات الحلاقة فيوجد ماكينة قص الشعر من فيليبس بسعر99 بدلاً من 109 ريال، وماكينة قص الشعر من باناسونيك بسعر 239 بدلاً من 269 ريال.

أما التخفيضات التالية فهي متاحة فقط في فروع المربع، والبطحاء، وخريص، وحائل، واليرموك، والخرج، والياسمين، والملز.