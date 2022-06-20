نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مصيدة للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس في المقال التالي
من المعروف أن الصيف فصل تجمع الحشرات إلى حد كبير، لذلك ربما تجد العديد من الحشرات في منزلك من الذباب والناموس والصراصير وغيرها من الحشرات الأخري، وهذا الأمر يسبب الإزعاج لكل أفراد المنزل ولن تتمكن من التخلص منها بعد ذلك، ووقتها الحل الوحيد هو استخدام بعض المبيدات الحشرية وسوف نوضح لكم طريقة فعالة في التخلص من الحشرات، والذباب.
طريقة عمل مصيدة للناموس والذباب بالمنزل
عمل مصيدة في المنزل لا يكون بالأمر السهل على الجميع، حيث أنه سوف نوضح لكم طريقة عمل مصيدة الذباب:
- حيث أنه في البداية لا بد من تجهيز شريط السولتيب الذي يكون في غاية الضرورة.
- كما أنه يحب أن يتم توافر زجاجة من الكولا.
- حوالي نصف كوب من السكر.
- نستخدم أيضا سكين في المطبخ وذلك في قطع الزجاجة لدينا.
- قلم التحديد والذي يكون في غاية الأهمية.
طريقة التحضير
خطوات عمل المصيدة يكون كالتالي:
- حيث أنه في منتصف الزجاجة تيدا في استخدام القلم ونبدأ في قص الزجاجة إلى نصفين.
- كما أنه الخطوة التالية هي أن نغلي المياه ونضعها فيما بعد في الزجاجة السفلية.
- نضيف ملعقة من الخميرة مع كمية السكر المتوفرة.
- كما أن الخطوة التالية هي خلط السكر مع الخميرة.
- الزجاجة لا بد من تغطيتها بأي نوع من الأكياس.
- حيث أنه هذه المصيدة لا بد من تغييرها كل عشرة أيام وهذا حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.
- وبهذه الطريقة نكون قد تمكنت من تحضير المصيدة في المنزل بكل سهولة، ودون الحاجة إلى شراء أي منتجات من الخارج، أو منتجات مكلفة خاصة أن هذه الطريقة تكون مجربة من العديد من الأشخاص وأثبتت فعاليتها إلى حد كبير.
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