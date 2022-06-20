طريقة عمل مصيدة للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس

من المعروف أن الصيف فصل تجمع الحشرات إلى حد كبير، لذلك ربما تجد العديد من الحشرات في منزلك من الذباب والناموس والصراصير وغيرها من الحشرات الأخري، وهذا الأمر يسبب الإزعاج لكل أفراد المنزل ولن تتمكن من التخلص منها بعد ذلك، ووقتها الحل الوحيد هو استخدام بعض المبيدات الحشرية وسوف نوضح لكم طريقة فعالة في التخلص من الحشرات، والذباب.

طريقة عمل مصيدة للناموس والذباب بالمنزل

عمل مصيدة في المنزل لا يكون بالأمر السهل على الجميع، حيث أنه سوف نوضح لكم طريقة عمل مصيدة الذباب:

حيث أنه في البداية لا بد من تجهيز شريط السولتيب الذي يكون في غاية الضرورة.

كما أنه يحب أن يتم توافر زجاجة من الكولا.

حوالي نصف كوب من السكر.

نستخدم أيضا سكين في المطبخ وذلك في قطع الزجاجة لدينا.

قلم التحديد والذي يكون في غاية الأهمية.

طريقة التحضير

خطوات عمل المصيدة يكون كالتالي: