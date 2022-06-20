شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

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عروض العثيم السعودية من أقوى العروض التي يمكنك الاستفادة منها، والتي يهتم كل عميل بمتابعتها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك لما تعرضه الشركة من خصومات مميزة يستطيع من خلالها العميل التسوق لكل ما يحتاج إليه، وهذه الخصومات تبدأ من 20٪ على كافة السلع والمنتجات من السلع الغذائية والأجهزة والأدوات المنزلية التي تبحث عنها الكثير من السيدات في الأسواق التجارية.
عروض العثيم السعودية
شركة عبدالله العثيم لأسواق التجزئة وهي إحدى شركات العثيم القابضة بالمملكة العربية السعودية، وتدير شركة أسواق العثيم أكثر من 180 سوقا ومتجرا في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وهي من الأسواق الاكثر جذبا للمستهلك وتعمل أسواق العثيم في جميع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
ونجد أن أسواق عبدالله العثيم عبارة عن أسواق كبرى ضمن أهم الأسواق التجارية على مستوى المملكة العربية السعودية وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط عموما.
كما أنها عبارة عن أسواق تبيع كل أنواع السلع بنظام التجزئة، ولكن بأسعار الجملة بالإضافة إلى أن أسواق عبدالله العثيم تحتوي على أجود وأفضل أنواع المنتجات العالمية المختلفة والمتنوعة في كل المجالات.
تخفيضات أسواق عبد الله العثيم
- تخفيضات أسواق العثيم السعودية على حليب كامل الدسم هالي بودرة بسعر 45.95 ريال سعودي.
- خصومات هايبر العثيم السعودي على شبيهة جبن أنكور كريم بسعر مذهل يصل إلى 22.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم السعودية على صدور دجاج لاتينا طرية بسعر 26.50 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة العثيم السعودية على أرز السفير مزة بسمتي كريمي بسعر وهمي 49.95 ريال سعودي بدلًا من 72.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم السعودية على اللحم الحاشي مع العظام مقدار الكيس كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي فقط.
- خصومات أسواق العثيم السعودية على مكرونة وفرة مقدار العبوة يصل إلى 400 جرام بسعر لا يقاوم 4.95 ريال سعودي.
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