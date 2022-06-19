نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية اليوم على المنظفات تصل إلى 50% في جميع الفروع في المقال التالي
المتجر الخاص بشركة بنده يتواجد به تشغيل أربعة مراكز تقريبًا توزيع رئيسية في المملكة العربية السعودية مع عدد كبير من الشحنات الذي يكون عدده نحو ستمائة شاحنة لكي يتم توصيل عدد سبعون ألف سلعة غذائية أما أن تكون من المنتجات الغذائية مع المنتجات الغير غذائية للمتاجر، وأيضًا يزور السوق عدد كبير للغاية من الممكن وصوله إلى حوالي مائة وعشرون مليون عميل كل عام.
عروض بنده السعودية
يكون مقر شركة بنده الرئيسي للتجزئة متواجد في المملكة العربية السعودية، وهي من ضمن سلاسل متاجر البيع الذي يكون عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط وأيضًا من أكبر سلسلة للمتاجر الخاصة بالتجزئة في المملكة العربية السعودية مع عدد حوالي مائتي متجر يتم تواجدهم في أربعة وأربعون مدينة، حيث أن شركة بنده تقوم بتشغيل نوعين من المتاجر منها، هايبر ماركت “المتاجر الكبرى” وبنده سوبر ماركت.
تخفيضات بنده اليوم
- ليفة الجسم حجم الكف من النوع بنده يكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.25 ريال سعودي.
- 8 لفات من مناديل الحمام نوعها بنده يكون سعرها 9.50 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- مسحوق الغسيل المركز من النوع جنتو مقدار 5 كيلو عدد اثنان كيس يكون بسعر 50 بدلًا من 79.95 ريال سعودي.
- 10 كيلو جرام من مسحوق الغسيل نوعها إكسترا وايت يكون سعرها 50 بدلًا من 79.95 ريال سعودي.
- 2.9 لتر من جل الغسيل نوعه برسيل يكون بسعر 29.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- اثنان لتر من سائل الغسيل نوعه أومو يكون بسعر 24.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- 22 كبسولة من الكبسولات نوعها تايد يكون سعرها 29.95 بدلًا من 35.95 ريال سعودي.
- 1.4 لتر من منعم الأقمشة نوعه كمفورت يكون بسعر 22.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
- منعم الأقمشة من النوع نولين مقدار اثنان لتر يكون بسعر 12.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- 1 + 1 من السائل المبيض نوعه كوينكس مقدار 4 لتر يكون سعرها 19.95 بدلًا من 39.90 ريال سعودي.
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