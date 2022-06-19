شوف عروض بنده السعودية اليوم على المنظفات تصل إلى 50% في جميع الفروع

المتجر الخاص بشركة بنده يتواجد به تشغيل أربعة مراكز تقريبًا توزيع رئيسية في المملكة العربية السعودية مع عدد كبير من الشحنات الذي يكون عدده نحو ستمائة شاحنة لكي يتم توصيل عدد سبعون ألف سلعة غذائية أما أن تكون من المنتجات الغذائية مع المنتجات الغير غذائية للمتاجر، وأيضًا يزور السوق عدد كبير للغاية من الممكن وصوله إلى حوالي مائة وعشرون مليون عميل كل عام.

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يكون مقر شركة بنده الرئيسي للتجزئة متواجد في المملكة العربية السعودية، وهي من ضمن سلاسل متاجر البيع الذي يكون عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط وأيضًا من أكبر سلسلة للمتاجر الخاصة بالتجزئة في المملكة العربية السعودية مع عدد حوالي مائتي متجر يتم تواجدهم في أربعة وأربعون مدينة، حيث أن شركة بنده تقوم بتشغيل نوعين من المتاجر منها، هايبر ماركت “المتاجر الكبرى” وبنده سوبر ماركت.

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