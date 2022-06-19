نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات هايبر لولو علي المعلبات والسلع الغذائية في المقال التالي

يقدم هايبر لولو أقوى العروض والخصومات على المنتجات الغذائية بأنواعها حيث يتوفر في هايبر لولو جميع أنواع الفواكه الطازجة والخضروات، ويتواجد أيضا المتنجات المعلبة كالسمك المجفف والفول المعلب والجبن بأنواعها كما يمكنك الحول على اللحوم الطازجة والاسماك البحرية، بشتى أنواعها بأسعار مناسبه جدا وتنافسية وبإمكانك إقتناء العديد من السلع الغذائية المتنوعة من لولو هايبر، كل هذا وأكثر يتواجد في عروض لولو ماركت الأسبوعية. خصومات هايبر لولو اشتري سمك دوردومان بسعر 14.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 18.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على سمك سلفر بارا بسعر 6.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 10.95 ريال سعودي.

أيضا يمكنك إقتناء سمك بلطي صغير بسعر 7.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 9.95 ريال سعودي. روبيان مزارع طازج 70/80 بسعر 21.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 29.95 ريال سعودي.

احصل على سمك شعري متوسط الحجم بسعر 25.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 46.95 ريال سعودي.

إقتني سمك نقرور كبير بسعر 11.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 14.95 ريال سعودي. عروض لولو ماركت احصل على لحم خروف كامل نعيمي أنثي سعودي 18ـ22 كيلو بسعر 659 ريال سعودي بدلا من 899 ريال سعودي.

كما يمكنك إقتناء لحم فخذ بقري باكستاني بالعظم بسعر 28.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 36.90 ريال سعودي. أيضا يمكنك شراء لحم نعيمي أنثى الخروف كامل بسعر 34.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 49.95 ريال سعودي.

اشتري لحم بقري مكعبات برازيلي بسعر 26.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 36.95 ريال سعودي.

احصل أيضا على لحم جمل بالعظم بسعر 21.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 33.90 ريال سعودي.

لحم عجل هندي بدون عظم بسعر 36.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 46.95 ريال سعودي. خصومات هايبر لولو قم بإقتناء لحم بقري نيوزيلندا بسعر 42.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 52.95 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء فخذ بقري باكستاني العظام بسعر 35.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 39.90 ريال سعودي.

اشتري أيضا قطع لحم الضأن الأثيوبية بسعر 41.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 46.90 ريال سعودي.

تبضع لحم بقري بين الجزء الدائري العلوي والسفلي استرالي بسعر 54.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 75.90 ريال سعودي.

لحم بقري باكستاني بدون عظم بسعر 58.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 64.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض وخصومات هايبر لولو علي المعلبات والسلع الغذائية - ثقفني

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