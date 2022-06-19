شوف خصومات مُغرية على أسعار الجوال والشاشات والأجهزة ضمن عروض بنده الأسبوعية

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عمر شويل - جدة خصومات مُغرية على أسعار الجوال والشاشات والأجهزة ضمن عروض بنده الأسبوعية، يتوفر ترمس شاها سعة 300 مللي بسعر 32 ريال بدلا من 48 ريال تخفيض 34%، يتوفر ترمس ستانلس ستيل شاها سعة 2 لتر بسعر خاص 95 ريال، يتوفر قدر ضغط مستر كوك سعة 9 لتر بسعر 94 ريال بدلا من 135 ريال تخفيض 31%، تتوفر مكواة بالبخار كينوود 1100 وات بسعر 59 ريال بدلا من 69 ريال تخفيض 15% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو.
خصومات مُغرية على أسعار الجوال والأجهزة
تتوفر عصارة سنكور بسعر 159 ريال بدلا من 269 ريال تخفيض 41%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن شهر يونيو قلاية كليك أون بسعر 199 ريال بدلا من 439 ريال تخفيض 55%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو محضرة قهوة بلاك أند ديكر بسعر 229 ريال بدلا من 269 ريال تخفيض 15%، تتوفر قلاية بدون زيت بالسون سعة 5 لتر بسعر 319 ريال بدلا من 549 ريال تخفيض 42%.
عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو
تتوفر قلاية بدون زيت فيليبس سعة 2 كيلو جرام بسعر 669 ريال بدلا من 999 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده خلاط سنكور 1.75 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 189 ريال تخفيض 53%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو محضرة طعام لون اسود مولنيكس بسعر 539 ريال بدلا من 609 ريال تخفيض 12%، تتوفر غلاية قيليبس سعة 1.7 لتر بسعر 119 ريال بدلا من 139 ريال تخفيض 15%.
عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده
تتوفر قلاية بدون زيت كي اون سعة 17 لتر بسعر 329 ريال بدلا من 359 ريال تخفيض 9%، تتوفر ضمن خصومات شهر يونيو هايبر بنده قلاية مولنيكس سعة 1 كيلو جرام بسعر 209 ريال بدلا من 279 ريال تخفيض 25%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية مايكرويف شارب سعة 20 لتر بسعر 269 ريال بدلا من 399 ريال تخفيض 33%، يتوفر هاتف نوكيا جي 10 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام كاميرا أمامية 8 و خلفية ثلاثية 13 ميجا بكسيل بسعر 499 ريال بدلا من 533 ريال.
عروض الجوالات هايبر بنده
يتوفر ضمن عرض حصري للاعضاء هاتف اونور 50 ستة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام كاميرا أمامية 16 و خلفية رباعية 64 ميجا بكسيل بسعر 960 ريال بدلا من 999 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف فيفو واي 72 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام، كاميرا أمامية 16 و خلفية ثلاثية 64 ميجا بكسيل بسعر 1099 ريال بدلا من 1299 ريال خصم 16%، يتوفر هاتف نوكيا بلس سي وان سعة 16 جيجا بايت و 2 جيجا رام كاميرا أمامية و خلفية 5 ميجا بكسيل بسعر 289 ريال بدلا من 319 ريال ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يوينو.
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