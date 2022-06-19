نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية على جميع السلع وتخفيضات مذهلة في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية ينتظرها الآلاف من أبناء الشعب السعودي والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، يقدم العثيم مئات السلع بخصومات وتخفيضات كبيرة تساعد على توفير قدر كبير من المال للمتسوقين، كما يمنح العثيم عشرة آلاف فائز فرصة ربح عبارة عن إمكانية استرجاع نصف قيمة مشترياتهم، ويعرض العثيم مول السلع الغذائية والتموينية ومستلزمات المنزل وأواني الطهي أيضاً، وفي هذه المقال نوضح بعض صفحات عروض العثيم لهذا الأسبوع. عروض العثيم الأسبوعية طقم قدور برايت هوم مكون من عشر قطع سعر الطقم 129 ريال بدلاً من 165 ريال.

اشتري طقم مقلاة هوم واي 2 حبة مقابل 42 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

احصل على قدر حليب بلاكستون مقاس 16 سم بسعر 23 ريال بدلاً من 29.395 ريال سعودي. طقم حافظة طعام سولتير دينكس مكون من ثلاث قطع مقابل 49.95 ريال بدلاً من 69 ريال.

صينية فرن نادر بيضاوي 3 قطع مقابل 39.95 ريال للطقم بدلاً من 54.95 ريال سعودي.

احصل على منشر غسيل هوم واي 18 سم بسعر 45 ريال بدلاً من 59 ريال. أسواق العثيم احصل على قدر كاسا بونيتا مقاس 26 سم بسعر 35 ريال بدلاً من 45 ريال سعودي، أو مقاس 28 سم مقابل 40 ريال بدلاً من 49 ريال.

اشتري طقم قدور كاسا بونيتا ماربل مكون من ثماني قطع مقابل 185 ريال بدلاً من 255 ريال سعودي. توصيلة الفنار كهرباء ال اي دي سعر الحبة 84.95 ريال بدلاً من 104.95 ريال.

غلاية مياه ايفا سعة 2.5 لتر مقابل 49 ريال بدلاً من 79 ريال بخصم 30 ريال سعودي.

طقم من الكاسات الزجاجية للمياه بسعر 14.5 ريال بدلاً من 23.95 ريال. العثيم مول زبدة نادك طازجة غير مملحة وزن كيلو جرام مقابل 37.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال للحبة.

احصل على حبة من كريمة طبخ نادك عبوة لتر بسعر 20.95 ريال بدلاً من 26 ريال.

اشتري حبة من شبيهة جبنة نادك فيتا بيضاء وزن نصف كيلو جرام مقابل 8.95 ريال بدلاً من 10.5 ريال.

ستربس الدجاج العادي أو حراق وزن 750 جرام مقابل 28.95 ريال للحبة بدلاً من 40.95 ريال. عبوات برجر أمريكانا دجاج 24 حبة 1344 جرام مقابل 29.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال.

أمريكانا بسلة خضراء أو بسلة وجزر أو خضار مشكل 450 جرام مقابل 5.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية على جميع السلع وتخفيضات مذهلة - ثقفني

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