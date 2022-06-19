شوف أقوى خصومات ضمن عروض العثيم مول othaim mall offers

في هذا الأسبوع يقدم العثيم العديد من العروض والخصومات الحصرية على جميع احتياجاتك، حيث يقدم العثيم مول في هذا الأسبوع عروض على العديد من المنتجات الغذائية من منتجات الألبان، وأكياس الدجاج، وأكياس الخضراوات، واللحوم الحمراء الطازجة، والفاكهة الطازجة، كما توجد خصومات على الإلكترونيات والأجهزة الكهربية كما يمكنك التعرف على المزيد من العروض الحصرية عند زيارة أسواق عبد الله العثيم، وتكون العروض سارية من يوم 15 يونيو الموافق يوم الأربعاء إلى يوم 21 يونيو الموافق يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية.

العثيم مول

جوال أي تي ال 9200 مقابل 114 ريال للحبة.

احصل على هاتف سامسونج اي 23 سعة 128 جيجا بايت مقابل 845 ريال سعودي.

اشتري هاتف هونر اكس 7 سعة 128 جيجا بايت مقابل 679 ريال سعودي.

احصل على جهاز تابلت هولو 10 مقابل 494 ريال للحبة.

مقابل 629 ريال بدلاً من 799 ريال يمكنك شراء شاشة تلفاز أرو ال أي دي 40 بوصة، ووفر مبلغ مائة وسبعين ريال سعودي.

احصل على حبتان من منشفة اليد يونيك هوم مقابل 9.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

بنطلون ولادي منوع سعر الحبة 14.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

أسواق العثيم

عبوة من شامبو بانتين انسيابي وحريري 1000 مل مقابل 24.95 ريال للحبة بدلاً من 34.5 ريال.

شامبو هيد اند شولدرز منعش 1000 مل بسعر 28.95 ريال بدلاً من 40.25 ريال.

احصل على حبة من مناديل فيري للمطبخ تحتوي على 30 حبة بسعر 12.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

حفائظ بامبرز كلوت 56 حبة مقابل 73.95 ريال بدلاً من 101.95 ريال.

عروض العثيم

اشتري كيس من أبو كاس عنبر بشاور مقابل 66.95 ريال بدلاً من 87.95 ريال سعودي.

تاج محل بسمتي بنجابي كيس وزن 10 كيلو جرام مقابل 72.95 ريال بدلاً من 90.95 ريال.

أرز عازائم بسمتي كلاسيك كيس 5 كيلو مقابل 33.95 ريال بدلاً من 50.95 ريال.