شوف عروض العثيم الأسبوعية 40% خصم علي مل المنتجات خلال هذا الأسبوع تسوق الآن

عروض العثيم الأسبوعية، يعتبر هايبر العثيم من إحدى السلاسل التجارية الكبيرة في المملكة العربية السعودية وكذلك في جمهورية مصر العربية، حيث يمتلك الهايبر الكثير من الأقسام المتواجدة به لكي يتم توفير كل متطلبات الأسر والمواطنين على سبيل المثال، قسم السوبر ماركت والأدوات المكتبية والألعاب ومنتجات الأطفال والحيوانات الأليفة، كما يتم تواجد أيضًا القسم الخاص بالأجهزة المنزلية وغير ذلك من المنتجات التي يحتاجها كل الأشخاص.

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عروض العثيم الأسبوعية

تعمل أسواق العثيم على تقديم العروض التي تكون بشكل مستمر طول السنة سواء كانت على السلع الغذائية والمأكولات الطازجة من أسماك ولحوم ودواجن وخضروات ومجمدات وكل المأكولات الجافة ومستلزمات العناية الشخصية والأدوات الكهربائية والمنزلية والمنظفات أيضًا وكل ما يتواجد في الهايبر، حيث أن ذلك الهايبر يعد من أشهر الأسواق الناجحة المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تقدم أفضل العروض والخصومات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص.

عروض العثيم المملكة العربية السعودية

تنزيلات العثيم اليومية المياه من النوع هالي مقدار 24 * 200 مل يكون سعرها 6.50 بدلًا من 8.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الأسبوعية تونة الخفيف من النوع فيكتو مقدار 185 جرام يكون سعرها 4.50 بدلًا من 6.50 ريال سعودي. تنزيلات العثيم الشهرية برجر الدجاج بالبقسماط الحجم الجامبو من النوع امريكانا عدد 10 قطع يكون بسعر 23.95 بدلًا من 31.50 ريال سعودي.

خصومات العثيم الشهرية

تخفيضات العثيم الأسبوعية كباب التركي البقري من النوع امريكانا مقدار 600 جرام يكون بسعر 18.95 ريال سعودي. عروض العثيم الشهرية سوبر شيش كباب الغنم أو البقري مقدار 600 جرام من النوع امريكانا سعره يكون 18.95 ريال سعودي. خصومات العثيم اليوم لب الجوافة المجمد من النوع مونتانا مقدار كيلو جرام يكون بسعر 10.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الشهرية شرائح الدجاج المجمد من النوع دو مقدار 600 جرام يكون بسعر 16.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم